快訊

台股開低震盪力拚翻紅！聯發科帶頭反攻 川湖扮神隊友

3關鍵因素催化 大批南韓青年「投奔」日本

日職／徐若熙有明確問題需解決 軟銀投教稱「不排除花較長時間」：先在二軍出賽

聽新聞
0:00 / 0:00

如何為中小企業在變局中增加韌性

文／ 台灣金融研訓院金融穩定中心 陳鴻達主任

在亮麗的經濟數據背後，台灣傳統中小企業的經營環境卻日益嚴峻，目前正面臨兩大挑戰。目前大家比較關切的是，部分出口產業可能會增加成本，或是部分內需產業將面臨美國商品大舉入侵的壓力。事實上AI的發展與運用，也將對中小企業帶來不小的挑戰。在這兩種壓力疊加下，中小企業需要更有彈性的金融服務來提升其韌性。

圖／Shutterstock 提供
圖／Shutterstock 提供

由於台灣電子業在全球AI供應鏈中佔有優勢地位，因此在這波股市突破三萬點中扮演關鍵角色。也使得電子產業與傳統產業的股價分道揚鑣日益嚴重，預料未來K型發展將越來越明顯。因為在AI運用發展中，有贏家也有輸家。贏家主要是高資產或AI領域的高技術專業者，但這些人的邊際消費傾向最低，將賺來的錢用於消費的比例最低。輸家主要是過去的中上階級，因為有些人的工作將被AI取代，或是被迫轉換薪資較低的工作。這些人將賺來的錢用來消費的比例，比前述AI的贏家高，在過去是社會消費的主力。

但隨著AI的發展，財富分配與薪資報酬更加兩極化，這些中上階級的所得萎縮，購買力下降，將造成內需不足，這是今後傳統產業最大的隱憂。首當其衝的是針對一般中產階級的「入門級奢侈品」與「中價位品牌」，因為其原本鎖定客群的消費力下降。甚至中低收入者因擔心工作被 AI 取代，因此消費更謹慎，甚至轉向折扣店「向下換購」。這些變局都不利於傳統產業的經營。也就是說在對等關稅與 AI 的雙重夾擊下，傳統產業需要更有彈性的金融服務來提升其韌性。

為了迎接變化更快速的環境，有些企業若能採「輕資產化」，透過租賃相關機械設備，讓企業不需將龐大的設備掛在資產負債表。此外在 AI 發展極快的今天，相關設備推陳出新的時間非常快，若有租賃服務，企業只需支付租金使用最新設備。租約期滿後由租賃公司收回，企業直接租用下一代新機，不必擔心設備折舊與殘值問題。類似「訂閱制」，企業租約期滿後設備歸還租賃公司。這將技術過時的風險轉嫁給租賃業，讓企業不必承擔處理過時設備的問題。

此外中小企業常遇到突發的大額訂單，需要立即採購原料或增加人力，因此需要更靈活有彈性的融資條件。由於資金需求通常是「急、短、頻」，因此融資審核流程扁平化，將更有助於中小企業的需求。目前企業彼此間的交易與付款，往往拿到的不是即期支票。因此租賃公司若能以合理的價格，直接買斷應收帳款，也可解決企業的資金調度問題。

對於「信用略有瑕疵」但「營運正常」的傳產中小企業，最怕的就是銀行雨天收傘。現在前有烏雲，面對極高的不確定性。誰來提供他們的韌性，為他們提供及時的金融服務。

相關新聞

物價壓力…4月CPI漲幅擴大 1年最高

主計總處昨天發布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點七四，較三月大幅增加○點五四個百分點，創一年來最高。其中油料費年漲百分之十三點六，創四年來最高漲幅。主計總處表示，政府雖凍漲汽柴油價格，但三

購美能源 台灣強化台美利益連結

彭博報導，美伊戰爭導致荷莫茲海峽能源運輸中斷，讓台灣護身符「矽盾」顯現漏洞，台灣高度仰賴進口能源，內部電網則已逼近供需臨界點。美國外交官員形容，台灣能源現況緩不濟急，正如「鴨子划水」在檯面下緊急應對。

台廠投資美國 擬加碼兆元…經部：將啟動首期融資方案

經濟部昨（7）日表示，初步盤點接下來有投資美國意願台廠約20家，包含聯電、環球晶、穩懋、鴻海、仁寶等，主要為半導體及AI伺服器供應鏈，總投資金額達350億美元（約新台幣1兆993億元），經濟部承諾將從

如何為中小企業在變局中增加韌性

在亮麗的經濟數據背後，台灣傳統中小企業的經營環境卻日益嚴峻，目前正面臨兩大挑戰。目前大家比較關切的是，部分出口產業可能會增加成本，或是部分內需產業將面臨美國商品大舉入侵的壓力。事實上AI的發展與運用，

25年天然氣採購長約 敲定

經濟部長龔明鑫、中油總經理張敏於美東時間6日與美國最大液化天然氣（LNG）出口商Cheniere公司，針對「25年天然氣採購長約」完成換文，預計6月開始交貨，2027年起則將每年購買120萬公噸天然氣

4月 CPI 年增1.74%寫一年新高 5月通膨升幅可能再擴大

主計總處昨（7）日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.74%，排除春節因素後為一年來最大漲幅，其中受中東情勢影響，國際油價高漲，油料費上漲13.6%，漲幅是四年新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。