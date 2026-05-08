如何為中小企業在變局中增加韌性

在亮麗的經濟數據背後，台灣傳統中小企業的經營環境卻日益嚴峻，目前正面臨兩大挑戰。目前大家比較關切的是，部分出口產業可能會增加成本，或是部分內需產業將面臨美國商品大舉入侵的壓力。事實上AI的發展與運用，也將對中小企業帶來不小的挑戰。在這兩種壓力疊加下，中小企業需要更有彈性的金融服務來提升其韌性。

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由於台灣電子業在全球AI供應鏈中佔有優勢地位，因此在這波股市突破三萬點中扮演關鍵角色。也使得電子產業與傳統產業的股價分道揚鑣日益嚴重，預料未來K型發展將越來越明顯。因為在AI運用發展中，有贏家也有輸家。贏家主要是高資產或AI領域的高技術專業者，但這些人的邊際消費傾向最低，將賺來的錢用於消費的比例最低。輸家主要是過去的中上階級，因為有些人的工作將被AI取代，或是被迫轉換薪資較低的工作。這些人將賺來的錢用來消費的比例，比前述AI的贏家高，在過去是社會消費的主力。

但隨著AI的發展，財富分配與薪資報酬更加兩極化，這些中上階級的所得萎縮，購買力下降，將造成內需不足，這是今後傳統產業最大的隱憂。首當其衝的是針對一般中產階級的「入門級奢侈品」與「中價位品牌」，因為其原本鎖定客群的消費力下降。甚至中低收入者因擔心工作被 AI 取代，因此消費更謹慎，甚至轉向折扣店「向下換購」。這些變局都不利於傳統產業的經營。也就是說在對等關稅與 AI 的雙重夾擊下，傳統產業需要更有彈性的金融服務來提升其韌性。

為了迎接變化更快速的環境，有些企業若能採「輕資產化」，透過租賃相關機械設備，讓企業不需將龐大的設備掛在資產負債表。此外在 AI 發展極快的今天，相關設備推陳出新的時間非常快，若有租賃服務，企業只需支付租金使用最新設備。租約期滿後由租賃公司收回，企業直接租用下一代新機，不必擔心設備折舊與殘值問題。類似「訂閱制」，企業租約期滿後設備歸還租賃公司。這將技術過時的風險轉嫁給租賃業，讓企業不必承擔處理過時設備的問題。

此外中小企業常遇到突發的大額訂單，需要立即採購原料或增加人力，因此需要更靈活有彈性的融資條件。由於資金需求通常是「急、短、頻」，因此融資審核流程扁平化，將更有助於中小企業的需求。目前企業彼此間的交易與付款，往往拿到的不是即期支票。因此租賃公司若能以合理的價格，直接買斷應收帳款，也可解決企業的資金調度問題。

對於「信用略有瑕疵」但「營運正常」的傳產中小企業，最怕的就是銀行雨天收傘。現在前有烏雲，面對極高的不確定性。誰來提供他們的韌性，為他們提供及時的金融服務。