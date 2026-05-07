台美對等關稅怎麼走？ 李淳大膽預測這結局

美國對等關稅政策進入關鍵轉折期。前歐盟大使、中經院經濟法制中心主任李淳表示，在《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）遭判失效後，美方隨即引用《1974年貿易法》第122條對全球課徵關稅，但該條款僅具150天時效，預計7月24日到期。他研判，台美對等關稅應會在7月後維持15%且不疊加MFN（最惠國待遇稅率），延續既有的稅率架構。

李淳日前於台北金融研究發展基金會進行專題演講時表示，美國目前正採取「關稅立面主義」來維持關稅政策的穩定，即對外保持約10%至15%的既有稅率架構，但內部正進行法源重建。短期先以第122條支撐關稅體系，避免政策出現落差，同時啟動301條款調查，作為後續制度轉換的基礎。

李淳指出，美國的種種行為，並非只是單純「得罪人」，而是重新建構盟友結構。美國有兩大目標：一是維護其霸權，二是確保在對中國的戰略競爭中勝出。為此，美國從掌握能源、晶片及航道等戰略資源出發，結合加徵關稅與要求投資承諾等重商主義手段，並在AI、量子等軍民兩用科技領域謀求絕對領先，一步步改寫世界經貿秩序。

至於二月底爆發的美伊衝突，李淳分析，美國總統川普的短期行事雖然不可預測，但背後整體大策略清楚：控制中東、能源與航道，手段就是透過軍事、經濟施壓來進行談判。而這次伊朗攻擊其他中東國家，導致部分中東國家向美國靠攏，若照此態勢假以時日，中東地區也可能進一步納入美國勢力範圍。

面對地緣政治的高度不確定性，企業該如何因應？李淳認為，若從投資角度觀察，目前歐洲市場反而具備「逢低買進」的戰略價值。歐洲正承受對俄羅斯的能源依賴瓦解、安全受北約變數威脅、市場競爭力衰退等「三大支柱」崩塌的狀況；且歐洲體制政策穩定性高，定案後不會輕易變動，在動盪局勢中，仍是企業分散風險的選項。

李淳表示，目前國際經貿正處於舊秩序消失、新系統不明的混沌期；一反過去的全球化，未來將形成以美國與中國為核心的兩大體系，且不同體系彼此連結降低。企業需從「避險思維」出發，重新評估長期布局，在兩大體系共存的長期格局中，尋求立足之地。