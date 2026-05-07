川習會將登場 李淳：這次碰面只有一個目標

美中元首「川習會」預計於5月中旬登場，市場高度關注美中經貿利刃將指向何方。前歐盟大使、中經院經濟法制中心主任李淳分析，本次會面最大重點是在雙方元首後續的「回訪」，且美中競爭態勢不變。中經院副院長陳信宏則指出，半導體供應鏈聚落將持續赴美加大布局。

對這場即將到來的政壇重頭戲，李淳指出，外界普遍認為，本次川習會唯一的目標，就是確保習近平會回訪。由於美國今年將主辦G20峰會，屆時會邀請習近平參與；而中國大陸則為主辦APEC（亞太經濟合作會議）的主辦國，同樣也會邀請川普出席。

李淳認為，各界不需過度期待這次美中元首碰面能有重大突破，實質議題預計會在後續會議中商討；更重要的是，不論川習會結果如何，大環境下的美中競爭態勢，並不會因此改變。

中經院副院長陳信宏分析，美方若欲對台採取進一步經貿動作，前提是其國內必須具備一定程度的半導體自主產能，這將促使台灣先進封裝產業鏈隨的全球版圖持續向美國延伸。

陳信宏指出，美方已發現亞利桑那州的先進製程晶片，仍須跨海運回台灣進行封裝，因此未來CoWoS先進封裝技術勢必得與晶圓代工廠同步展開海外布局，甚至當CoWoS技術推進至CoPoS（面板級封裝）時，相關供應鏈亦將移往美國設點。包含共同封裝光學（CPO）等矽光子技術，若輝達（NVIDIA）等大廠展對其技術的偏好，相關零組件供應商赴美落腳的可能性也將大幅提升。

面對台美經貿體制的轉變，陳信宏直言，台灣對美貿易順差持續創高，我國經貿團隊正承載前所未有的壓力，且美方手中掌握的「棍子」顯然多於「蘿蔔」。台灣應尋求在不與美方翻臉的底線下，找出讓美國感到「舒服」且具實質貢獻度的合作模式，在一定範圍內創造台灣的貢獻值與籌碼，以換取穩定的產業生存空間。