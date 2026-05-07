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雙首長訪美深化 AI 戰略夥伴 國發會：建融資保證機制助企業布局

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國家發展委員會主任委員葉俊顯（中間手持麥克風者）與產業座談。國發會提供
國家發展委員會主任委員葉俊顯（中間手持麥克風者）與產業座談。國發會提供

台美合作可望邁向「戰略經濟夥伴」新層次。國家發展委員會主任委員葉俊顯，與經濟部部長龔明鑫日前赴美參加「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA），不僅視察台積電亞利桑那州廠，並與美方高層進行深度交流；葉俊顯指出，為支持業者全球布局，政府已規劃建置「支持企業投資美國融資保證機制」，要讓台灣頂尖製造能力與美國創新研發優勢強強聯手。

國發會指出，本次雙首長訪美，與美方針對AI產業趨勢、對美投資及人才交流展開全方位對話，盼雙方能從單純的供應鏈互補合作，升級為戰略經濟夥伴關係，共同成為AI時代中最具競爭力的全球高科技領航者。

葉俊顯於拜會美方高層場合表示，台灣政府為支持台灣業者「根留台灣、全球布局」，並深化台美供應鏈合作，已規劃建置「支持企業投資美國融資保證機制」，美方可鼓勵廠商擴大來台投資我國「五大信賴產業」及「AI新十大建設」等，因台美產業長期互補，以台灣頂尖的製造能力，結合美國客戶的創新研發、人才及市場優勢，能讓彼此成為最重要的高科技戰略夥伴，共同鞏固雙方全球高科技領導地位。

此次參與SelectUSA的台灣代表團37家新創企業中，已有7家團隊同時入選國內「創業綻放—創業大聯盟競賽」百強，其中5家更晉級最終30強決賽，展現對接國際市場的潛力，並將在五月下旬爭取最高新台幣1,000萬的創業支持金。葉俊顯表示，國發會將持續與經濟部、金管會等部會合作，協助台灣企業與新創深化國際布局，也期許新創企業成長茁壯後加強投資台灣，盼創造更多共榮成果。

龔明鑫 供應鏈 葉俊顯

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