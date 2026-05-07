富蘭克林：日本半導體投資效益預期將外溢至內需領域

中東局勢前景不明，但富蘭克林投顧指出，市場似有淡化地緣緊張情勢利空跡象，尤其半導體、AI概念股強勢吸金重回市場主流。美國費城半導體指數不斷創歷史新高，也同步帶動台、韓、日股創新高。日本半導體投資效益明顯，預期將外溢至內需領域。

富蘭克林投顧分析，日經225指數在AI題材股的權重明顯高於東證指數，率先突破2月底高點再創歷史新高。日本政府也積極強化在半導體領域的影響力，以強化經濟韌性，不僅為正在進行中的多年期投資循環提供額外助力，也有助提升長期成長潛力，對企業獲利前景具備短、中、長期的正面影響。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日本半導體領域具眾多投資機會。日本半導體產業的政策重心屬於更廣泛的「投資帶動成長」政策架構，相關投資效益預期將外溢至內需領域。例如，新建產能與基礎設施需求將有利於電機工程公司，龐大的融資需求則有利於銀行產業。

邱正松表示，隨著日本經濟逐步正常化，日本大型銀行可望實現多年期的每股獲利成長與股東權益報酬率改善。此外，部分大型銀行也積極將股東價值創造列為優先事項，包括逐步處分龐大的交叉持股部位、執行庫藏股買回、提高股利配發等。

在富蘭克林坦伯頓日本基金中，現階段配置偏重受惠日本國內經濟正常化的企業，如銀行、觀光、工程服務相關企業；對於海外營收比重高的公司則採取高度選擇性，多集中於具結構性成長的終端市場，如半導體、電力基礎建設，以及航太與國防產業，且許多公司同時具備市占率提升與企業改革題材。