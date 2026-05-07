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政院通過「土石採取法」修正草案 罰鍰上限提高至1,000萬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為遏止國內發生不法行為人為牟取私利，大規模非法採取土石，造成環境景觀嚴重破壞，並遺留坑洞影響環境衛生及公共安全，經濟部擬具「土石採取法」第36條修正草案，7日於行政院院會通過，後續將函請立法院審議。此次修法有三大重點，包括增訂刑責加重處罰、即時沒入（沒收）違法工具、確立整復規範。

經濟部強調，本法處罰之「行為人」不限於實際從事採取土石行為者，也包含參與的地主、僱主、駕駛及相關人等，均得依本法分別處罰。本次修法針對陸域未經許可採取行為，採行「提高行政罰」及「增訂刑責」雙軌並行措施，並將「意圖營利」之違法行為納入刑責範圍；同時強化沒入（沒收）機制，即時阻斷違法行為持續擴大。另就違法場址後續整復確立相關規範，以促進環境安全恢復。整體修正後，將具備「精準打擊、阻斷不法、環境恢復」三大效益。

修正重點如下：

一、精準打擊不法牟利，增訂刑責加重處罰

除將未經許可採取土石之罰鍰上限提高至新臺幣1,000萬元外，針對「意圖營利」之違法行為人，增訂處5年以下有期徒刑，並得併科最高新臺幣5,000萬元罰金；如因違法行為致人死傷，將依情節加重處罰，最高可處無期徒刑，並得併科新臺幣1億元罰金。

二、即時沒入（沒收）違法工具，有效阻斷不法行為

查處機關裁罰時，得當場沒入違法行為所使用的機械設備及載運車輛，立即阻斷違法持續擴大；對於意圖營利之違法行為，其使用的相關設備及車輛，不論所有權歸屬，一律強制沒收，以提高違法成本並防止再度流入不法用途。

三、確立整復規範，促進環境安全恢復

違法場址整復使用之物料、實施方法及相關事項，將由中央主管機關會商相關機關後公告訂定，確保全國整復執行標準明確一致；並明定整復過程不得使用廢棄物，防堵二次污染，守護國土環境安全恢復。

經濟部說明，本案送請立法院審議後，將積極與朝野各黨團溝通協調，爭取支持以儘速完成修法程序，具體回應社會各界對於國土資源永續及環境保育的期待。

修法 經濟部 行政院

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