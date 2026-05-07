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聘用外國技術人力 留才中心提供專人協助

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為協助雇主取得長期且穩定之跨國勞動力，勞動部勞動力發展署推動「移工留才久用方案」，將符合留用資格的資深移工及在台取得副學士以上學位的僑外生轉任外國技術人力

勞動力發展署並於新竹縣設立「移工留才久用服務中心」，提供臨櫃諮詢、來電專線諮詢、專人專案及入場輔導等服務。截至2026年3月底，已核准轉任外國技術人力計70,252人，有效協助企業留才並穩定勞雇關係，創造勞雇雙贏。

勞動力發展署表示，「移工留才久用服務中心」提供三大項服務措施來強化申辦輔導機制，讓企業提升用人彈性，促進產業永續發展。

首先，移工留才久用服務中心設有單一服務窗口，作為推廣與服務據點，使雇主能迅速掌握方案內容及申辦規定，並協助解決各類申辦疑義。

除提供現場臨櫃諮詢外，亦設置服務專線及1955免付費專線，並可透過官網線上預約視訊諮詢服務，完整說明申辦流程指引與疑義排除。此外，諮詢櫃檯設有三方視訊即時通譯服務，有效協助雇主與移工溝通，提升服務效率。

其次，移工留才久用服務中心服務對象涵蓋申請聘僱外國技術人力的雇主、符合轉任資格的資深移工及僑外學生，以及協助申辦的仲介業者。

移工留才久用服務中心透過專人專案「一案到底」服務機制，於申辦前即協助確認申請資格及文件完整性，有效減少補件往返並縮短審查時間，讓雇主得以「簡易申辦、快速取得」，大幅提升行政效率。

第三，為讓雇主知悉整體留才久用方案，服務中心也於全台各地積極舉辦宣導說明會並主動入廠輔導企業，亦邀請成功留才企業分享實務經驗，協助雇主快速掌握制度優勢，使外界瞭解聘僱外國技術人力的優點及好處，同時協助雇主解決申辦外國技術人力的各種疑難雜症，快速掌握制度內容。

「移工留才久用方案」自推動以來廣受肯定，勞動力發展署鼓勵符合申請條件之雇主踴躍提出申請，以即時補充所需人力，並為產業長期發展提供穩固優質勞動力，創造勞雇雙贏。

移工 人力 雇主

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