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彭博：荷莫茲危機暴露矽盾裂痕 台灣趕川習會前加緊與美連結

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月底在釜山舉行雙邊會晤。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月底在釜山舉行雙邊會晤。路透

彭博資訊報導，中東荷莫茲海峽的能源斷供危機，正讓台灣護身符「矽盾」顯現漏洞：台灣高度仰賴進口能源，內部電網則已逼近供需臨界點，半導體業則是最大用電戶。美國外交官員形容，台灣能源現況緩不濟急如「鴨子划水」，現在策略已縮減為爭取時間。隨著川習會即將登場、外界憂心台灣淪為談判籌碼之際，台灣也正趕著強化與美國關係。

彭博形容，台灣能源安全的現實在高雄永安表露無遺。自美伊開戰造成荷莫茲海峽實質封閉以來，過去往返高雄港的卡達液化天然氣（LNG）船隊，3月初起便無船舶停靠永安接收站，讓外界預見台灣若面臨中國實施海上封鎖的嚴峻景象。2025年4月中國軍演期間，將高雄永安列為模擬攻擊目標。

目前台灣約96%能源仰賴進口，其中LNG占總發電量近5成，國內安全存量僅維持約11天。彭博指出，這讓台灣幾乎沒有犯錯空間。智庫兵推警示，一旦海上運輸受阻，能源供應可能在數周內枯竭。

台灣能源署副署長陳崇憲受訪表示，政府正從美伊戰爭汲取經驗，目標2034年達成能源自給。報導指，目前台灣政府緊急從現貨市場採購，價格高出長期合約的1倍以上，可確保供應無虞至7月。

彭博指出，台灣科技產業與由台積電主導的AI晶片製造，雖奠定台灣經濟強權地位，卻也成為最脆弱的因素，不僅影響國內穩定，更攸關全球經濟齒輪。

美國退役海軍少將、現為華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員的蒙哥馬利（Mark Montgomery）形容：「台灣GDP已強勁成長20年，這是好消息，但壞消息是電網建設難以跟上需求。台灣錯過提早10至20年應對能源結構的時機。」

為因應斷電風險，達信風險諮詢與台達電等企業紛紛投入擬定營運持續計畫。雖然廠商建議工廠應具備雙饋線與備用電力，但目前多數企業因電池儲能成本昂貴，仍高度仰賴柴油發電機。

然而，這些應變措施存在明顯限制。美商達信台灣負責人Sean Lin指出，緊急供電僅能支撐關鍵作業，無法滿足全廠需求。台達電副總裁李延庭（Eton Lee）也警告，備用電力極限僅能支撐8小時，儲能系統並非設計用於因應長時期斷電。

報導指，過去十年台灣能源政策因黨派拉鋸陷入癱瘓，積極廢核留下的電力缺口，綠能轉型速度遠趕不上科技業的用電增幅。

半導體業作為台灣用電大戶，2025年耗電超過420億度，約占全台總用電量18%。AI浪潮帶動資料中心需求暴增，也使台灣電力系統逼近供需臨界點。

任何實質補救都需要好幾年的情況下，讓台灣本質上只能在變局中爭取時間，美國外交官員形容這種處境如同「鴨子划水」，表面平靜但水下正拼命應對。

隨著用電需求攀升，中小企業開始擔心一旦發生大規模停電，台電將優先供電給半導體巨頭。儘管台電聲明會平等對待所有工業需求，但其預測未來10年的用電增幅將是過去10年的2倍以上，加劇資源分配的隱憂。

此外，捍衛民主基金會指出，台灣電網也面臨灰色地帶攻擊風險。2026年第1季，政府網站遭到約1.73億次網路攻擊。

英國風險分析機構Verisk Maplecroft資深亞洲分析師高宇（Kaho Yu，譯音）指出，若液化天然氣持續承壓，亞洲國家為應對經濟壓力，恐被迫退回燃煤發電的備案。此外，台灣重啟核電廠的計畫最快也要到2028年才能見效。

根據一名高層官員透露，華府官方看法是，台灣應使能源來源多元化並擴大規模，包括使用更多美國石油與液化天然氣，以及美國核電技術。

為了補救裂痕，台灣正尋求非傳統解方，除了與烏克蘭交換無人機防禦能源節點的經驗，同時趕在川習會前試圖強化台美利益連結，包括宣布計畫在2029年前將美國天然氣採購占比提升至25%，且與美國西屋電氣（Westinghouse Electric）簽約檢查核三電廠現況。

荷莫茲海峽 中東 荷莫茲 矽盾 彭博

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