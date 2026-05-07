台德鋰電池合作成果交流 深化前瞻策略夥伴關係

國科會今天表示，與德國聯邦研究、科技及太空部（BMFTR）於台灣時間5日至8日，在德國共同舉辦「台德鋰電池合作成果（第3期）交流研討會」，展示近年合作成果，並擘劃2026年至2029年雙邊先進電池合作藍圖，持續深化台灣與德國在前瞻電池領域的策略夥伴關係。

國科會發布新聞稿指出，「台德鋰電池合作成果（第3期）交流研討會」於德國德勒斯登舉行，集結2023年至2026年台德電池合作計畫的雙方計畫主持人及核心研究團隊成員。研究主題涵蓋高能鋰離子電池、高電壓正極材料、高容量與快充負極、高安全性電解質等關鍵技術，透過成果發表與深度討論，促進跨領域整合與技術突破。

國科會科教國合處處長李旺龍開幕致詞表示，國科會與德國BMFTR於2016年簽署合作意向書，自2017年開始補助3個台德研究團隊執行雙邊合作計畫，透過密切合作與交流，執行成果亮眼，促成雙方於2023年簽署台德科技合作協議（STA），並在此框架下，陸續成功推動台德半導體、氫能及人工智慧等領域的合作研究計畫。

德國BMFTR代表榮格（Dr. Stefan Jung）指出，雙方在汽車電池技術領域的卓越成果是台德科技合作典範，不僅實質提升電池效能，更帶動年輕研究人才交流互訪，德國政府將為計畫提供更多資金支持。

國科會說明，2026年至2029年（第4期）合作框架，將聚焦固態電池、高能量金屬電池、高功率鋰電池、廢電池的材料回收、新興電池類型等主題，除了延續高能鋰離子電池與高安全儲電優勢，更納入固態、高能金屬負極、高功率等先進電池性能，並強調材料循環與資源韌性的配合。

國科會表示，會議也規劃博士生與年輕學者專屬交流場次，並邀請產業界顧問與委員共同參與，強化學術研究與產業實務之間的雙向連結與深度對話，提升研究成果的應用潛力與實務價值，不僅為台德雙邊科研合作的重要里程碑，更將成為推動下一階段更具規模與影響力的國際合作重要基石，全面強化台灣在全球科研網絡中的關鍵地位。