快訊

半夜手機開「1模式」小心！睡醒秒噴好幾萬 99％苦主來不及救

iPhone 18 Pro系列曝3大新設計！動態島縮小、「櫻桃紅」新色讓人想買

5月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級

聽新聞
0:00 / 0:00

勞保級距調整終於要動了？洪申翰揭兩個月後給方向

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰今赴立院衛環委員會進行業務報告。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰今赴立院衛環委員會進行業務報告。記者葉冠妤／攝影

適逢五一勞動節剛過，各界關注，攸關廣大勞工退休老本的勞保上限，20年來只微調過一次，並且漲幅微乎其微僅4.3%，未來何時能調整級距。勞動部洪申翰表示，勞保級距涉及到的財務壓力比較大，也必須考慮勞保基金的財務。也許研議兩個月左右，將可提供相關資料。

立委廖偉翔質詢指出，2006年勞保天花板是基本工資的2.77倍，還能有效區分不同薪資階級的勞工；但到了2026年，基本工資已經來到了29,500元，距離勞保天花板45,800元上限，倍數已經縮短，只剩下1.55倍，樓地板快要撞到天花板了。

廖偉翔表示，攸關於廣大勞工退休老本的勞保上限，20年來只微調過一次，漲幅微乎其微4.3%。若勞動部再不調整，未來全台灣有一半以上的勞工，不管薪水多高，投保級距全都塞在同一個天花板裡，已經失去分級的意義。他詢問，何時可以正式公告提高勞保級距？

洪申翰答詢表示，在幾個社會保險的級距上，尤其是最高投保級距，的確這部分大家討論很多。勞保財務狀況壓力比較大，所以在提高級距這方面，大家可以一起來討論。這也是為什麼一直以來在這個議題上面，勞動部是比較審慎的。

廖偉翔認為，勞保級距的提高，應該也要同步跟就保級距拉高一起研究。雖然勞保財務壓力比較大，還是要面對，因為地板已經快要撞到天花板了，這部分應該考慮跟就保同步微幅調整，或思考如何分批調整。他追問，什麼時候可以研議出來？

洪申翰重申，勞動部願意持續地思考跟研究，勞保級距涉及到的財務壓力，真的比較大，也必須考慮勞保基金的財務。也許研議兩個月左右，可提供委員一些相關的資料。

勞保 洪申翰 勞動部

延伸閱讀

勞保、就保薪資上限研議脫鉤 洪申翰：高薪族育嬰津貼更貼近薪資

勞保最高級距 勞團喊升一級至48200元

減輕家庭育兒負擔 育嬰津貼研擬更貼近薪水

失聯移工逃逸 洪申翰：強化查處從源頭管理來克服

相關新聞

美國天然氣來了！中油向美採購25年天然氣6月到貨

現在美國華府訪問的經濟部長龔明鑫、及台灣中油公司總經理張敏，於美東時間6日在華府赴美國Cheniere公司，針對中油與美國今年2月簽署的「25年天然氣採購長約」進行換文儀式，在6月起開始交貨，至202

龔明鑫：20家台企將赴美投資350億美元 銀行提供500億美元融資額度

經濟部長龔明鑫率團到美國參加SelectUSA Summit，美東時間6日宣布成果，初步盤點表達投資美國意願的20家台灣廠商後，總金額約350億美元，龔明鑫同時宣布，國發基金與銀行共同出資成立保證專款

看好台股…外資４月淨匯入8360億 創紀錄

不僅國內投資人掀起台股熱，外資熱錢海嘯也持續湧入，帶動台股走勢持續走高。金管會昨公布外資四月淨匯入二六四點二億美元（約新台幣八三六○億元），不僅創下歷年同期新高，更刷新史上單月最大淨匯入紀錄，顯示在Ａ

彭博：荷莫茲危機暴露矽盾裂痕 台灣趕川習會前加緊與美連結

彭博資訊報導，中東荷莫茲海峽的能源斷供危機，正讓台灣護身符「矽盾」顯現漏洞：台灣高度仰賴進口能源，內部電網則已逼近供需臨界點，半導體業則是最大用電戶。美國外交官員形容，台灣能源現況緩不濟急如「鴨子划水

經濟榮景 「產業不均削弱感受」

主計總處上周發布今年第一季經濟成長率概估飆上百分之十三點六九，韓媒也引述國際貨幣基金（ＩＭＦ）數據，指台灣人均ＧＤＰ（國內生產毛額）五年內將贏南韓逾一萬美元，加上近日股市站上四萬點，看似經濟一片榮景。

學者憂 AI賺的代價由傳產支付

ＡＩ從去年帶旺相關供應鏈，撐起台灣一片天，但是學者也看到其中隱憂，以目前趨勢觀察，台灣未來經濟循環會與ＡＩ產業一致，一旦未來ＡＩ出現供過於求，經濟成長率馬上重創。也有學者點出，台灣ＡＩ供應鏈仰賴美國Ａ

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。