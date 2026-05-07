勞保級距調整終於要動了？洪申翰揭兩個月後給方向

適逢五一勞動節剛過，各界關注，攸關廣大勞工退休老本的勞保上限，20年來只微調過一次，並且漲幅微乎其微僅4.3%，未來何時能調整級距。勞動部長洪申翰表示，勞保級距涉及到的財務壓力比較大，也必須考慮勞保基金的財務。也許研議兩個月左右，將可提供相關資料。

立委廖偉翔質詢指出，2006年勞保天花板是基本工資的2.77倍，還能有效區分不同薪資階級的勞工；但到了2026年，基本工資已經來到了29,500元，距離勞保天花板45,800元上限，倍數已經縮短，只剩下1.55倍，樓地板快要撞到天花板了。

廖偉翔表示，攸關於廣大勞工退休老本的勞保上限，20年來只微調過一次，漲幅微乎其微4.3%。若勞動部再不調整，未來全台灣有一半以上的勞工，不管薪水多高，投保級距全都塞在同一個天花板裡，已經失去分級的意義。他詢問，何時可以正式公告提高勞保級距？

洪申翰答詢表示，在幾個社會保險的級距上，尤其是最高投保級距，的確這部分大家討論很多。勞保財務狀況壓力比較大，所以在提高級距這方面，大家可以一起來討論。這也是為什麼一直以來在這個議題上面，勞動部是比較審慎的。

廖偉翔認為，勞保級距的提高，應該也要同步跟就保級距拉高一起研究。雖然勞保財務壓力比較大，還是要面對，因為地板已經快要撞到天花板了，這部分應該考慮跟就保同步微幅調整，或思考如何分批調整。他追問，什麼時候可以研議出來？

洪申翰重申，勞動部願意持續地思考跟研究，勞保級距涉及到的財務壓力，真的比較大，也必須考慮勞保基金的財務。也許研議兩個月左右，可提供委員一些相關的資料。