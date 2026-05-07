失聯移工逃逸 洪申翰：強化查處從源頭管理來克服

有關失聯移工、逃逸問題，勞動部長洪申翰表示，公平招募企業其實有減輕移工負債，幫助降低移工失聯機率。勞動部非常重視失聯移工的問題，勞動部會強化查處，從源頭管理來做克服，包括營造、製造業等，與跨部會一起進行討論。

立法院社福衛環委員會7日邀請洪申翰業務報告並備詢，會前進行聯訪。媒體提問，RBA（責任商業聯盟）「移工零付費」，已經有逃跑的狀況；未來三年希望公平招募，假設製造業和漁業移工也零付費，那移工逃逸之後，雇主的權益如何衡平處理？

洪申翰受訪表示，目前聽到比較多是，公平招募的企業反應，失聯狀況確實降低不少，也減輕了移工負債的狀況，其實對於失聯機率的降低是有幫助的。

洪申翰也於答詢時說明，勞動部非常重視失聯移工的問題，勞動部會強化查處，並積極找各部會一起討論。失聯移工勢必要從源頭管理來做克服，不同目的事業主管機關，移工失聯狀況其實不一樣，比如農業失聯確實比較高。但不只是針對農業，也會討論包括營造、製造業。

洪申翰指出，當整體制度越強調人力品質，尤其往更技術面的勞工來引進，失聯率也會降低，因此勞動部希望在技術、人力制度上做得更完備。

至於日本「育成就勞」制度，洪申翰提到，跟我國現行推動外籍中階技術人力的做法相似，勞動部近期也放寬外國技術人力名額至100%。如果特定產業有需求，也可以直接從國外來引進技術人力。

另外，有關家庭雇主訴求「照顧零空窗」，洪申翰受訪時回應，勞動部、衛福部很清楚知道重症失能家庭的處境跟期待，關鍵在於照顧資源能否更到位，來減輕大家的負擔。

洪申翰提到，勞動部跟衛福部近期已進行密集討論，盼政府提供資源能更充足、更到位，讓聘僱外籍看護的重症家庭，負擔能夠再更減輕一些。會盡快來做跨部會的資源整合，把相關做法盡快提出來。