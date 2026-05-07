美國天然氣來了！中油向美採購25年天然氣6月到貨

現在美國華府訪問的經濟部長龔明鑫、及台灣中油公司總經理張敏，於美東時間6日在華府赴美國Cheniere公司，針對中油與美國今年2月簽署的「25年天然氣採購長約」進行換文儀式，在6月起開始交貨，至2027年起，將會每年購買120萬公噸天然氣。

經濟部表示，Cheniere公司是美國最大的LNG公司，而且簽約的時間非常剛好在中東戰事前夕，讓台灣獲得很大的支持，增加台灣的能源韌性。

經濟部並說，這項合作不僅是一項重要的商業安排，更具有能源安全與供應鏈韌性的戰略意義。對台灣而言，美國是穩定、多元且可信賴的能源供應，此長約將分散台灣的天然氣的來源，是支持產業發展與維持經濟韌性的基礎。

中油與美國Cheniere公司今年2月簽署的「25年天然氣採購長約」，在進行換約後，在6月起開始交貨，至2027年起，將會每年購買120萬公噸。