國發會攜手經濟部 助攻台美供應鏈合作

國發會主委葉俊顯與經濟部部長龔明鑫，共同參加美國商務部於華府主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），本次出訪亦前往亞利桑那州視察台積電建廠預定地，並拜會州政府相關單位，續赴華府與美方高階官員及重要智庫，在AI高科技自主與經濟安全韌性進行深度交流。

葉俊顯表示，人工智慧（AI）與數位創新已成為引領全球發展的新引擎，台灣正積極建構AI核心基礎設施與可信任生態系，透過台灣「五大信賴產業」及「AI新十大建設」可擴大供應鏈互補合作效益。

葉俊顯於拜會美方高層場合表示，台灣政府為支持台灣業者「根留台灣、全球布局」，並深化台美供應鏈合作，已規劃建置「支持企業投資美國融資保證機制」。另亦建議美方鼓勵廠商擴大來台投資我國「五大信賴產業」及「AI新十大建設」等，因台美產業長期互補，雙向擴大投資將增進彼此共榮發展，希望以台灣頂尖的製造能力，結合美國客戶的創新研發、人才及市場優勢，讓彼此成為最重要的高科技戰略夥伴，共同鞏固雙方全球高科技領導地位。

此外，葉俊顯也參與SelectUSA的台灣代表團37家新創企業面對面交流，其中已有7家團隊同時入選國內「創業綻放—創業大聯盟競賽」百強，其中5家更晉級最終30強決賽，展現對接國際市場的潛力，並將在五月下旬爭取最高新台幣1000萬的創業支持金。

葉俊顯表示，國發會將持續與經濟部、金管會等部會合作，協助台灣企業與新創深化國際布局，也期許新創企業成長茁壯後加強投資台灣，盼創造更多共榮成果。