龔明鑫：20家台企將赴美投資350億美元 銀行提供500億美元融資額度

經濟部長龔明鑫率團到美國參加SelectUSA Summit，美東時間6日宣布成果，初步盤點表達投資美國意願的20家台灣廠商後，總金額約350億美元，龔明鑫同時宣布，國發基金與銀行共同出資成立保證專款，第一期將支持銀行提供企業500億美元融資額度，協助企業在美投資。

龔明鑫部長、國發會葉俊顯主委及駐美代表處俞大㵢大使於美東時間6日在華府召開「台美供應鏈合作前景記者會」，說明出席「SelectUSA Summit」成果。龔明鑫並與電電公會許介立副理事長簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」，將協力幫助台廠排除投資障礙。

龔明鑫表示，包含半導體及其供應鏈的聯電、環球晶、穩懋、長春，以及AI伺服器領域的鴻海、廣達、緯創/緯穎、仁寶等20家台灣廠商，已表達對美國的投資意願，初步統計約達350億美元；龔並強調這些企業都是自主投資規畫，並非由政府要求。

龔明鑫同時宣布，針對台灣廠商在美國的布局，經濟部及國發會宣布三項措施協助。第一，國發基金邀集金融機構共同出資參與成立保證專款，提供金融機構辦理融資保證，第一期將支持金融機構提供赴美投資企業約500億美金的融資額度。資金用途涵蓋提供企業採購機器設備等資本支出、充實營運資金以及從事發展產業聚落。

第二，在美國設立產業園區進行區位研究，並推動美國產業園區聚落之規劃、興建、管理服務等。第三，即日前（5月1日）在亞利桑那州鳳凰城設立美國第2個台灣貿易投資中心，提供赴美投資企業的諮詢服務。