經部盤點我赴美投資 AI 伺服器、半導體供應鏈達20家、350億美元助

經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯及駐美代表處大使俞大㵢於美東時間6日在華府召開「台美供應鏈合作前景記者會」，說明出席「SelectUSA Summit」成果。龔明鑫並與電電公會副理事長許介立簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」，將協力幫助台廠排除投資障礙。龔明鑫表示，在初步盤點表達投資美國意願的20家台灣廠商後，總金額約達350億美元。

經過初步的盤點後，在半導體及其供應鏈、與AI伺服器及其供應鏈領域，包含半導體及其供應鏈的聯電（2303）、環球晶（6488）、穩懋（3105）、長春石化（1764），以及AI伺服器領域的鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、仁寶（2324）等20家台灣廠商，已表達對美國的投資意願，初步統計約達350億美元。

龔明鑫強調，這些投資都是企業自主投資規劃，並非由政府要求。這顯示台灣對美投資已非單一企業佈局，而是產業投資策略。這樣的發展，不僅有助於強化台灣企業的全球競爭力，也將協助美國加速建立更完整、更具韌性的高科技供應鏈。

經濟部及國發會於記者會中公布三項協助台灣廠商落地的措施。龔明鑫表示，第一，國發基金邀集金融機構共同出資參與成立保證專款，提供金融機構辦理融資保證，第一期將支持金融機構提供赴美投資企業約500億美金的融資額度。資金用途涵蓋提供企業採購機器設備等資本支出、充實營運資金以及從事發展產業聚落。

第二，龔明鑫與台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」，經濟部未來將借重TEEMA 及其團隊成員在海外開發經驗，就美國設立產業園區進行區位研究，並推動美國產業園區聚落之規劃、興建、管理服務等。

經濟部強調，「台灣模式」具有靈活且高效率的產業聚落經驗，從科學園區/產業園區、產業群聚，到上下游供應鏈分工整合，台灣長期累積的發展模式，是我國推動高科技產業快速成長的重要基礎。

第三，龔明鑫指出，日前（5月1日）已宣布在亞利桑那州鳳凰城設立美國第2個台灣貿易投資中心，未來將與「達拉斯貿易投資中心」共同服務規劃來美布局之台灣企業。貿投中心提供欲赴美投資企業專人即時諮詢服務，並與專業會計師及律師事務所合作，協助業者掌握投資法規與稅制、定期訪視並關懷進度、提供商務中心短期租賃等相關支援。

龔明鑫指出，台灣近兩年經濟表現突出，出口呈現爆發性成長，經濟成長率今年也上看突破7%，人均GDP不但高於日韓、很快也將超越西班牙，而股市總市值也達到新高、成為全球第六大股票市場。台美的雙邊貿易投資占比已經超過兩岸，台灣優秀的經濟表現與台美經貿合作密切相關，台灣優秀的製造能力為美國在AI時代維持主導能力提供重要助力。

龔明鑫說明，台美近年持續強化合作，在雙方簽署「台美投資合作備忘錄」（MOU）、及台美對等貿易協定（ART）後，讓台灣廠商在美國市場與他國廠商公平競爭。在稅務方面，相較於日本及韓國等國早在20年前便已簽訂避免雙重課稅協定，亟需透過「台美避免雙重課稅」（ADTA）法案，營造公平的稅賦環境。另亦可透過EPPD平台，推動供應鏈合作。

龔明鑫指出，今年台灣廠商積極參加SelectUSA峰會，且再度成為全球最大代表團之一，總共有113家廠商、207位團員出席，而新創企業則獲得一金、三銀、一銅的的優秀表現。台灣廠商的積極參與反映出美國在全球供應鏈重組、AI應用快速發展及高科技產業發展中，已成為台灣企業布局全球的重要據點。