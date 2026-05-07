勞保、就保薪資上限研議脫鉤 洪申翰：高薪族育嬰津貼更貼近薪資

因應少子化衝擊，勞動部長洪申翰表示，勞動部正在研議就保投保薪資上限，和勞保的投保薪資上限脫鉤。此舉有助於相對比較高薪勞工，如果要申請育嬰留停的時候，讓他們薪資有比較大的空間，更符合能夠請領的給付。

立法院社福衛環委員會7日邀請洪申翰業務報告並備詢，會前進行聯訪。媒體提問，先前台北市推出育嬰減少工時政策，勞動部原本有意推出類似政策，但因台北市先行宣布，因而暫緩推動？

洪申翰表示，勞動部對於地方政府願意在友善職場上多做一些嘗試，一直都是持正面看待，絕對沒有因為地方政府試辦計畫，所以中央就暫緩或喊卡。彈性或縮減工時能否提高政策可行性，關鍵在於配套是否完備，勞動部持續蒐集各界意見，往這個方向研議。

洪申翰提到，國內少子化嚴峻，現正規劃把「以日申請」育嬰留停的小孩年齡上限提高，也擴大研議更包容彈性，包括鼓勵爸爸參與、減輕家長負擔、由政府給予更大支持。正在檢討整體法規、相關制度，希望提出更優化的做法，促進職場更友善勞工生育跟照顧小孩，會盡快把菜單端出來。

媒體追問，除了0到6歲國家養，可能延長到8歲，勞動部是否研議育嬰津貼更貼近薪水？對此，洪申翰指出，也就是目前正在研議的就保投保薪資上限，是否和勞保的投保薪資上限脫鉤，的確正在朝這個方向來研議評估。

洪申翰認為，這個做法，有助於一些相對比較高薪的勞工，他們如果要申請育嬰留停的時候，讓他們薪資有比較大的空間，更符合他們能夠請領的給付。

勞動部勞動保險司長陳美女於答詢時補充說明，勞保是一個社會保險，具有所得重分配的功能，投保薪資又是計算保險給付的基礎，所以有上限金額。

陳美女指出，目前勞保級距最高上限45,800元，是2014年時調整的，後來沒有再調整，主要是考量到一但調整就會馬上增加財務負擔。尤其是老年一次給付，或年金採60個月，這部分財務必須加以考量。她知道勞工團體非常關心，勞保司就對財務的影響及勞工權益的面向來研議。

洪申翰答詢時則說，育嬰留停津貼，基本上財源是來自於就保，就保相比勞保基金，比較沒有財務問題。因此，就保薪資天花板、勞保薪資上限脫鉤的可行性比較高，目前災保已經跟勞保的投保薪資上限脫鉤了。此事涉及修正就保的母法，才能夠調高級距。預計一個月內將提出方案。