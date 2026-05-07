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諾貝爾經濟學獎得主郝伊特專訪／AI生產力高 但不可靠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北、美國北卡羅來納州越洋專訪
郝伊特（Peter Howitt）。路透
郝伊特（Peter Howitt）。路透

2025年諾貝爾經濟學獎得主、布朗大學榮譽教授郝伊特（Peter Howitt）指出，AI是生產力高但不可靠的夥伴，如何運用並規範AI，將是全球面臨的課題。台灣在全球AI領域扮演重要的角色，擁有許多利基，可以發揮在科技方面的專業優勢。

郝伊特是2025年諾貝爾經濟學獎得主，將來台參加經濟日報在5月12日主辦的「2026大師論壇」，以「創造性破壞與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家共同座談，討論全球經濟局勢的最新變化。2026大師論壇由經濟日報、兆豐金控共同主辦，台新新光金控富邦金控、富蘭克林華美投信、亞洲大學協辦。

高度專業人才 恐怕會被取代

郝伊特在訪台前接受本報越洋視訊專訪指出，歷史上出現多次「創造性破壞」的現象，催生新的工作，但同時也摧毀很多舊的工作。AI也是「創造性破壞」的例子，差別在於AI創造及破壞的速度更快，即使高度專業人力也可能被取代。在他眼中，AI是生產力高但不可靠的夥伴，因此必須妥善運用並加以規範。

以下是專訪摘要：

問：如果AI是一種「創造性破壞」，與以往的「創造性破壞」有什麼相同與相異點？

答：大約150年前，美國有五成人口務農，現在不到1%。「創造性破壞」能改善生活，提高生產力，驅動經濟成長，取代舊的技術及生活方式。舊的工作消失，新的工作出現，組織需要再造重組，也不可能期待生活會像以前一樣。

2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特上月接受本報專訪時，親筆問候本報讀者：親愛的經濟日報，我非常期待下個月造訪台北！致上問候。
2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特上月接受本報專訪時，親筆問候本報讀者：親愛的經濟日報，我非常期待下個月造訪台北！致上問候。

同樣在大約150年前，美國雖然因為工業化而提升生產力，但幅度仍然有限。當時的工廠是垂直化，因為一切設施都必須要靠近處於中央位置的電源。不過，電力配送系統改善之後，有了革命性的變化。廠房可以水平擴張，而不是只能垂直發展。舊的系統實施多年後，才迎來新的突破，讓生產更快更有效率。

歷史上出現許多次「創造性破壞」激勵生產力的現象，拉近一點來說，電腦的普及也是「創造性破壞」的例子，大幅提高生產力，激勵經濟成長。AI也是「創造性破壞」，同樣能提高生產力，帶動經濟成長。不同的是，AI創造及破壞的速度都更快，對我們的生活帶來革命性影響。很多工作都會被取代，即使是技術人力也不會例外。

問：AI對經濟及社會將產生哪些影響？

答：一般來說，在一個組織裡，愈往上走，受到AI的衝擊就愈少。工作的內容如果都是例行公事，則愈容易被取代。如果是在企業頂端的執行長，被AI取代的機率可能比較低。相反的，工作內容固定的低階工作更容易被取代。

短期大量失業 妨礙創新動能

很多程式設計師可能因為AI而失業，但最優秀的程式設計師不會被取代，因為他們對AI的指令更精確，能運用AI從事更複雜的工作，生產力大幅提高，甚至可能成為這一行的明星。因此，必須要成為這一行的頂尖人才，更會運用AI，才不會被取代。AI等新科技會破壞工作，也會產生新工作，但這需要時間來適應。如果短時間內因為新技術而失業的人太多，對新技術排斥力量會更大，甚至抵制或阻礙新科技，因此也妨礙創新動能。

問：你曾提到AI如果摧毀許多工作，產生許多「輸家」，所以應該受到規範。規範的原則或方向？是由政府來規範嗎？

答：AI是生產力強但不可靠的夥伴，常常會犯錯。現在的AI比一年前好很多，可以把日常例行工作交給AI，但像是核能，或是律師要將法律文件提交給法院，就不可能全部依賴AI。學生提交論文，也必須徹底檢查，不能交給AI就不管了。AI有效率但不可靠，必須予以規範，最好能立法來管理。

台灣擁利基 將扮演重要角色

問：像台灣這樣的新興市場，如何因應AI的時代？如何透過「創造性破壞」來推動成長？你對台灣的看法？

答：我覺得台灣不能算是新興（emerging）市場，台灣已經是成熟（emerged）的市場，因為從人均PPP及生活水準來看，台灣很有錢，已經與美國差不多，而且以衡量貧富差距的吉尼係數（Gini coefficient）來看，台灣的數字也相當低。

台灣在全球AI領域扮演重要的角色，擁有全球最大的半導體製造商，而AI對於半導體的需求龐大。台灣經濟規模比不上美國、中國大陸或印度這些大國，不能主導科技產業，但仍擁有許多利基，可以發揮在科技及半導體方面的優勢。

當然，台灣和其他國家一樣，未來也都要確保教育體系能妥善設計（以及重新設計），以達到更能有效率地運用AI。這也是現在教育體系面臨的最大挑戰，就是學生用AI工具來取代思考。

我們必須要教會學生如何正確使用AI，因為AI將無所不在。這是很花時間的工作，必須面對面教導，不能讓學生將作業或考試帶回家做。

問：除了教育體系之外，還有哪些制度或機制有利於產生「創造性破壞」？

答：開放的環境與競爭機制很有用，有利於產生「創造性破壞」。在壟斷的情況下，無法產生足夠的競爭壓力，不利於出現「創造性破壞」。國際貿易也很重要，像台灣為出口導向經濟，有很多企業具備國際競爭力。

另外，還可以在財務金融上創造友善的環境。美國在這方面很幸運，有獨特的創投機制，可以將資金導入新創企業，鼓勵及催生很多新創公司。

創投機制結合兩大因素，一方面是承擔風險及容忍犯錯，一方面則是擁有能挑出好公司的專業能力。創投不同於貸款，因為放款給企業只會要求安穩還錢，但創投的資金卻是要求企業有創造力。

問：你自己如何運用AI？

答：對我來說，ChatGPT等AI工具已經取代Google搜尋的功能。我會運用AI來協助工作，例如準備演講等。另外，我還使用AI工具來滿足好奇心，運用AI來探索世界，找一些問題來問AI。當然，我知道AI工具會有錯誤，我也不會完全依賴AI工具提供的資訊。

富邦金控 兆豐金控 台新新光金控

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