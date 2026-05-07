諾貝爾經濟學獎得主郝伊特專訪／著迷經濟學 緣起羊毛進口商

2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）與經濟學的結緣，並非在高中或大學課堂，而是在加拿大安大略省貴湖市（Guelph）家鄉一家小型羊毛進口商的辦公室，當時他的老闆向他說明供給與需求的概念，「如果你真的想了解這個，就要去念經濟學」。這段60多年前的對話，促成郝伊特去年榮獲諾貝爾經濟學獎。

綜合郝伊特去年接受布朗大學校園媒體訪談、及今年4月重返西安大略大學發表的演說內容，郝伊特回憶，他青少年時不懂事，被爸媽帶去經營羊毛貿易的友人那邊打工，「他一直惹事」，「讓他有點事情做」。

郝伊特閒暇時都會去打工，並且著迷於看著一台小型電傳打字機上的羊毛價格漲跌，詢問「為什麼這些價格會一直漲跌？」他的老闆向他解釋供給和需求的概念，並表示「如果你真的想了解這個，就要去念經濟學」。於是，郝伊特到麥基爾大學攻讀經濟學，「我念大學時對經濟學的興趣更濃了，尤其是總體經濟學」，「但我從未忘記我18歲時問的第一個問題：『為什麼價格會漲跌？』」。他大四時為經濟學大師凱因斯的理論所吸引，到西安大略大學攻讀碩士，後來到美國伊利諾州西北大學取得經濟學博士學位。

他說，他1987年休假研究時造訪麻省理工學院（MIT），遇到法國個體經濟學家阿吉翁（Philippe Aghion），激發他對成長理論的興趣。兩人的合作持續了35年，阿吉翁運用個體經濟學專業，郝伊特用總體經濟學知識，去年與美籍以色列經濟學家莫基爾（Joel Mokyr）共同獲得諾貝爾經濟學獎，表彰三人對創新驅動經濟成長研究的貢獻。

郝伊特回憶，去年一天上午6時15分，他的妻子接到一個瑞典記者的電話，他才知道自己獲得諾貝爾經濟學獎，「我一開始覺得是某人的惡作劇，我真的不相信」。

他談到和阿吉翁的合作時說，「每輛汽車都需要油門和煞車，阿吉翁主要是油門」，「我主要是煞車」，阿吉翁更聚焦於成長理論，他則對其他方向的事物感興趣，阿吉翁持續敦促他聚焦於成長理論。

郝伊特也回憶，一開始要發表兩人的研究並不容易，兩人的「創造性毀滅成長模型」第一版研究1987年完成，卻在1992年才在《計量經濟學》期刊發表，「花了很長時間說服這些期刊編輯，這份研究值得正視」。