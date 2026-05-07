學者憂 AI賺的代價由傳產支付

ＡＩ從去年帶旺相關供應鏈，撐起台灣一片天，但是學者也看到其中隱憂，以目前趨勢觀察，台灣未來經濟循環會與ＡＩ產業一致，一旦未來ＡＩ出現供過於求，經濟成長率馬上重創。也有學者點出，台灣ＡＩ供應鏈仰賴美國ＡＩ資本支出，若中東戰事持續導致美國通膨再起，首當其衝縮減ＡＩ服務支出，台灣將承受ＡＩ泡沫代價。

不具名經濟學者分析，ＡＩ已經是台灣主要經濟成長引擎，比重相當高，目前雖然享受ＡＩ發展好處，可怕之處在於若出現階段性供過於求，其他產業又撐不起來，就會衝擊台灣經濟成長率。

這位學者說，傳統產業目前仍低迷，但ＡＩ強勁需求來自美國訂單及出口，出口持續創新高意味新台幣升值壓力愈大，將進一步傷害低迷的傳產，等於ＡＩ賺的代價由傳產支付。

最後，由於美國抗中路線持續，導致中國大陸過剩產能須往其他地方發展，台灣傳產被大陸商品低價傾銷壓力更大，進一步壓縮傳產生機。

有人建議政府應該把資源用在有競爭力的產業，引導沒有競爭力的產業離開市場，但這位學者認為，以市場機制淘汰產業，完全未考慮社會經濟學面向，因為這些產業僱用的員工數可能不少，並非所有勞工都可以順利移轉到其他行業，大量失業引發社會結構性問題也非好事，最好方式仍是輔導傳產走向ＡＩ，迎合國際趨勢。

中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣出口創新高來自ＡＩ投資熱潮帶動，相關ＡＩ供應鏈廠商營收獲利高，再帶動股市表現，走向與美股相同。但比較令人擔心的是Ｋ型經濟現象，也就是目前靠ＡＩ概念股支撐，如果出現ＡＩ泡沫，情勢就完全改觀。

吳大任說，ＡＩ趨勢維持當然是好事，但目前中東戰事一直無解，美國政府並不會干預油電價格，若戰事影響能源價格帶動通膨，勢必影響美國家庭消費能力，屆時購買ＡＩ服務等非必要支出就會受到排擠，一旦這些公司難以獲利，ＡＩ投資熱潮消退將導致ＡＩ泡沬化風險增加，對主要以美國為出口的台灣，影響就會非常大。