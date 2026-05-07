經濟榮景「產業不均削弱感受」

主計總處上周發布今年第一季經濟成長率概估飆上百分之十三點六九，韓媒也引述國際貨幣基金（ＩＭＦ）數據，指台灣人均ＧＤＰ（國內生產毛額）五年內將贏南韓逾一萬美元，加上近日股市站上四萬點，看似經濟一片榮景。但學者認為經濟成長過於集中，產業不均削弱果實同享感受；很多年輕人搭上股市列車，但股市投資資金愈雄厚賺愈多，結果一定是富者愈富、貧者愈貧，反而會讓所得不均更大，沒賺到錢的人社會剝奪感更深。

ＩＭＦ統計，台灣去年人均ＧＤＰ三萬九四七七美元，超過日本的三萬四七一三美元、南韓三萬五九六二美元，是繼前年超越日本後，廿二年來首度超過南韓。近日韓國時報再次引用ＩＭＦ報告，並預測台韓差距可能逐年擴大，未來五年內將比南韓高出逾一萬美元。另一方面，主計總處概估今年第一季經濟成長率百分之十三點六九，寫卅九年單季最高。

亮眼的成績單，多數國人反應冷淡，各方討論反而在ＡＩ產業過度集中，甚至是否過熱景象。專家也示警，經濟表現及台股表現過於偏重單一產業，不是好事。

中央大學經濟系教授吳大任表示，最近大家常提及台灣人均超過南韓，但觀察南韓產業發展較為平均，除了半導體，還有汽車、造船及文化影視產業，占有率都非常高；相對台灣只剩ＡＩ與半導體產業，相關就業人數占比不到十分之一，而月領三、五萬元勞工還非常多，貧富差距大。

他說，強勢產業過度集中，會讓人擔心萬一產業循環有何變化，對台灣影響就很大，而南韓因長期產業發展較平衡，比較不用擔心所有雞蛋放在同一個籃子風險。

東海大學經濟系兼任教授邱達生說，國人對人均ＧＤＰ沒有特別感覺光榮，主要是平均後多數人是處於中位數，光榮感會被沖淡，且人均ＧＤＰ屬於國際比較指標，對一般人意義不大。

對於科技、傳產業兩極化，邱達生指出，台泥董事長張安平最近「沒有台泥，那來半導體」談話很有道理，因為供應鏈也要有基礎建設投入，ＡＩ投資布局，傳產不見得沒有機會，如果愈來愈多產業與ＡＩ相關，就可把ＡＩ紅利擴大到更多，產業就愈均衡。

邱達生說，各國都有產業循環問題，例如美國製造業外移後，中西部鋼鐵業大本營蕭條，後來上來的是金融業，工業轉型後變成ＡＩ主流，又形成另波景氣循環，都會造成貧富差距等問題。南韓則是影視產業非常成功，台灣目前搭上ＡＩ列車，也是過去努力累積結果。

對於近來全民瘋台股的現象，台大國發所教授辛炳隆分析，資本利得也是所得分配惡化很重要原因，股市一直飆高，意味資本利得占所得的比率增加，因此資本利得加大，反而加速分配差距更惡化。他說，經濟成長背後是ＡＩ產業一枝獨秀，受益人數屬於少數；且有無投資股市差異會很大，若差距擴大，相對剝奪感會日益惡化。