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看好台股…外資４月淨匯入8360億 創紀錄

聯合報／ 記者藍鈞達陳儷方廖珮君／台北報導
金管會昨公布四月外資淨匯入二六四億美元，創歷史天量，也帶動台股指數走高，顯示在ＡＩ浪潮下，全球資金加速流向台灣。聯合報系資料照片
金管會昨公布四月外資淨匯入二六四億美元，創歷史天量，也帶動台股指數走高，顯示在ＡＩ浪潮下，全球資金加速流向台灣。聯合報系資料照片

不僅國內投資人掀起台股熱，外資熱錢海嘯也持續湧入，帶動台股走勢持續走高。金管會昨公布外資四月淨匯入二六四點二億美元（約新台幣八三六○億元），不僅創下歷年同期新高，更刷新史上單月最大淨匯入紀錄，顯示在ＡＩ浪潮下，國際資金對台灣資本市場持續看好布局。

台股昨天也在外資「連三買」、累計買超一四六一億元帶動下，大盤指數連續三天改寫紀錄，指數站上四萬一千點，終場上漲三六九點、以四萬一一三八點作收，成交金額更爆出一點五二兆元的新天量。

金管會指出，累計今年前四月外資淨匯入四四二點七億美元，創史上同期新高，也推升外資累積在台餘額攀升到三六四四億美元，續寫歷史高位。而外資史上前六大單月淨匯入金額紀錄中，今年就涵蓋一、二、四月，四月更一舉衝破兩百億美元大關，資金回流力道罕見。若與去年五月創下的一二七億美元次高相比，上月多出一三七億美元，反映國際資金對台股布局明顯升溫。

若觀察股市操作面，外資四月在上市櫃賣超近五千億元。券商主管分析，外資雖在股市操作上偏向調節，但資金實際上持續匯入台灣，對台股後市仍有期待。

儘管外資四月匯入金額創新高，在台股集中市場買超金額僅二四八一億元，資深分析師蔡明翰表示，匯入金額大，代表外資將採取偏多操作，甚至三月大賣超台股九六八二億元的部分，都有可能買回來，單月最大淨匯入事實，已成為未來外資大買超的動能來源。

蔡明翰分析外資持股變化，認為外資將持續進行基本面的汰弱留強，內外資法人都是如此，要減碼的是非ＡＩ族群，要加碼的是ＡＩ族群，外資買賣較不透明，但架構與台股主動型ＥＴＦ的選股差不多，已透露內外資法人的觀點。

市場解讀這波外資大舉回流有三個主要原因。首先，ＡＩ熱潮持續發酵，四月台股大漲百分之廿二，幾乎由ＡＩ概念股主導，成為吸引外資回補關鍵。其次，隨高價股與權值股市值持續膨脹，外資要布局台股，投入本金自然同步放大，推升淨匯入金額創高。最後，中東戰事仍未平息，但目前影響仍停留在油價、通膨與利率預期層面，尚未衝擊企業基本面與獲利展望，使全球資金仍願意持續押寶台灣科技產業。

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