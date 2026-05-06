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談核三重啟進展…童子賢：心情上支持早預購燃料棒 不介入實質運作

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
和碩科技董事長童子賢。（本報系資料庫）
和碩科技董事長童子賢。（本報系資料庫）

核電燃料棒可否通用成核電重啟新焦點，原因是核四燃料棒赴美安置，2021年起每年支付1.5億元費用，近期又傳核三5月將進行自主檢查，以利2028年重啟，目前也將洽購燃料棒，被問到核三進度，和碩（4938）董事長童子賢表示，心理支持提早訂購燃料棒，因AI競賽不等人。

童子賢6日出席「2026台灣能源高峰論壇」以「從國際能源新趨勢談台灣戰略」為題演講，剛好審計部長日前赴立法院備詢，立委提到核二核三重啟安全檢查完，要買燃料棒，加上核電廠相關保管拆解重組及燃料棒費用，經費約需80億元，而目前該預算預計2027年編列，會等執行後再報請辦理。

童子賢支持核綠並存，他表示核電燃料一次裝填可運作一年半以上，若加上備用燃料在內，可確保約3年的發電需求，這對於四面環海、能源需進口的台灣是極大的優勢，因此對於此次燃料棒提前採買傳言，他表示，心理上十分支持提早購買燃料棒，因為購買到交貨要時間，否則很可能會核安審查過關了卻還沒有燃料棒。

童子賢也強調，他不任公職，無執行的權責，所以他心情上樂觀其成，但是不介入實質運作。

核四燃料棒安置需經費，審計部指出該部分因無法出售，赴美儲存安置每年需花1.5億元，已經比在台灣儲存安置3億元費用便宜一半，引發外界對核三核四燃料棒為何不能通用，不如將核四燃料棒轉做核三廠使用，對此爭議經濟部6日出面解說核三核四不同規，技術原廠也不同，對外釋疑。

經濟部指出，核三屬西屋公司，核四則屬奇異公司，有各自的專利，核三為壓水式反應爐，核四則為沸水式反應爐，兩者在設計與運作機制上不同，因此燃料棒的規格、配置也不一樣，無法互通。

市場也傳出台電將於5月洽購燃料棒，但台電指出，燃料棒需提前購滿，從下訂到交貨需要18個月，重啟核電時程也需主管機關通過。故以外傳2028年重新運轉，核三重啟經費2027年編列預算來看，相關時程應該仍須落在2027年展開。

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