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國土署：租補核定破83萬戶 個別縣市審查慢應增人力

中央社／ 台北6日電
內政部國土署表示，至今年4月底，租金補貼已核定超過83萬戶。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
內政部國土署表示，至今年4月底，租金補貼已核定超過83萬戶。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

內政部國土署表示，至今年4月底，租金補貼已核定超過83萬戶，且已建置高效能系統，各縣市多審查順暢；個別縣市審查進度落後，地方政府應加派審查人力或優化流程，確保民眾權益。

媒體報導，台中市多位議員接獲不少人陳情久等不到租金補貼，租屋族生活壓力未紓解。台中市府都發局回應，台中申請案量為全國第一，去年受到中央相關系統問題，增加審查作業負擔，已加派人力審查，後續將持續加速完成案件審查。

國土署今天晚間透過新聞稿表示，為減輕租屋族負擔，內政部國土管理署積極推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，截至今年4月底，核定數已突破83萬戶。

國土署說，租金補貼計畫自民國114年起即交由地方政府負責受理及審查，中央扮演系統開發與撥款支持的後盾。為因應龐大申請量能，已建置高效能的「住宅補貼評點及查核系統」，並達成戶政、財稅、地政等多項資料的跨部會自動串接。

國土署表示，目前全國各縣市審查作業多屬順暢，各地地方政府也沒有反映系統性卡頓問題，且此審查系統能大幅簡化民眾申請流程，並具備自動查核資產與加碼資格功能，能有效取代過往繁瑣的人工檢核作業。

國土署指出，若因個別縣市案件量較大而導致拖延補助時程，地方主辦機關應主動採取積極措施，如增聘臨時審查人員或彈性調整員額，以符合受理後3個月內完成審查的法定規範，確保補貼資金能如期銜接並發放至民眾手中。

國土署強調，中央與地方在租金補貼政策上是夥伴關係，中央將持續滾動優化系統性能並提供技術支援，但審查端的行政執行力仍賴地方政府落實。針對地方反映的建言，國土署雖維持開放態度持續微調系統，但請地方機關不應將行政效能議題推諉於系統機制。

國土署說，將持續督導審查進度較慢的縣市，落實各項補貼發放工作，確保全國租屋族皆能平等且即時地享有政府照顧美意，守護國人居住權益。

國土署 租金補貼 台中市

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