核三能否用核四燃料棒？經濟部比喻：Gogoro電池跟lonex不能交換用

核三廠能不能用核四廠的燃料棒？審計長陳瑞敏在立法院答詢時直言，台電應該公開說明，是不是機型或機組不相容的問題。經濟部在臉書發文表示，每座核電廠的燃料棒都是專屬定製，「就像Gogoro的機車電池不能跟光陽Ionex的機車電池交換用，核四的燃料棒也不能給核三用。」

經濟部指出，網傳核四燃料棒送出國浪費40億元？更有質疑為何不直接留給核三用？事實是，每座核電廠的燃料棒都是專屬定製的，並以Gogoro的機車電池不能跟光陽Ionex的機車電池交換用做舉例，核四的燃料棒也不能給核三用。

經濟部強調，核三與核四反應爐樣式不同，燃料棒型式當然不同，在技術與核安上無法互通，同時，核三原廠是西屋公司，核四屬奇異公司，有各自的專利，彼此也不相同。至於核四燃料棒若續放核四廠內，每年需3億元以上的保安與檢查費，外運每年約花1.5億元，反而年省1.5億元。