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AI廠商擴廠要自己蓋電廠？國科會主委吳誠文：絕對沒有

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣受惠於AI產業蓬勃發展，許多半導體或AI應用廠商都需要擴廠因應，同時需要龐大電力支持，卻傳出國科會希望科技廠能自己蓋電廠解決電力需求困境，國科會主委吳誠文出席備詢時澄清絕無此事。記者潘俊宏／攝影
台灣受惠於AI產業蓬勃發展，許多半導體或AI應用廠商都需要擴廠因應，同時需要龐大電力支持，卻傳出國科會希望科技廠能自己蓋電廠解決電力需求困境，國科會主委吳誠文出席備詢時澄清絕無此事。記者潘俊宏／攝影

台灣受惠於AI產業蓬勃發展，許多半導體或AI應用廠商都需要擴廠因應，同時需要龐大電力支持，卻傳出國科會希望科技廠能自己蓋電廠解決電力需求困境。國科會主委吳誠文今天面對國民黨立委葉元之質詢時重申，國科會絕對沒有要廠商自己蓋電廠。

國科會副主委林法正日前參加一場「電力能源論壇」時曾說，台灣過去每年平均用電成長約為0.4GW，但是從今年到2030年單單科技產業用電預將增加5.1GW，對供電環境是一大考驗，國科會位於台南高鐵站旁的沙崙生態科學園區，當初有預留土地給台電蓋變電站，也有留地給某廠商可以自己蓋發電廠。國民黨立委葉元之今天在質詢時再次向吳誠文求證傳聞是否屬實。

吳誠文表示，國科會絕對沒有要廠商自己蓋電廠，國科會的立場是廠商要擴廠，相關的水、電一定也要配置規劃好，才能建這個廠，並沒有要廠商自己蓋電廠。

吳誠文 電廠 國科會 葉元之

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