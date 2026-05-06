全球瘋蓋資料中心！PwC：2050年全球基建投資衝151兆美元

AI、能源轉型與城市化浪潮同步推進，全球基礎建設投資正迎來新一波大爆發。PwC最新發布《全球基礎建設展望2025–2050》指出，到2050年，全球在交通、能源、數位等關鍵基礎建設領域的累積投資需求，將高達151.1兆美元。PwC分析，基礎建設的角色已從過去的公共工程，轉變為支撐經濟成長、AI發展、產業升級與國家韌性的核心平台。

報告指出，全球基礎建設年度投資規模將由2024年的4.4兆美元，增加至2050年的6.9兆美元，顯示未來各國除了補足既有建設缺口，更積極透過基礎建設提升長期競爭力與社會韌性。隨著全球經濟愈來愈依賴電力、資料、算力與自動化系統，基礎建設的範圍也從傳統道路、港口與電廠，延伸至數位、能源與智慧系統整合。

其中，亞太地區將成為全球最重要的基礎建設成長引擎。PwC預估，未來25年間，亞太將占全球基礎建設投資逾半比重。主要原因包括人口持續移入城市、科技應用深化，以及能源與交通系統同步升級，帶動交通運輸、電力系統與數位設施投資需求大幅增加。PwC認為，亞太不只是新增建設需求最集中的區域，也是智慧化與低碳化轉型速度最快的市場之一。

從投資方向來看，未來全球基礎建設將以「電力與能源」、「交通運輸」及「數位基礎建設」三大領域為主軸。尤其AI快速發展後，資料中心已成為全球關鍵基礎設施之一。報告預估，全球資料中心基礎建設年度投資額，將由2024年的1,140億美元，增加至2027年的2,520億美元，三年增幅高達121%，反映AI、雲端服務及高密度運算需求快速升溫。

PwC指出，未來各國將加速投入高密度資料中心、AI運算樞紐、智慧電網、輸配電系統升級，以及具氣候韌性的道路、鐵路、港口與機場建設。基礎建設未來也將朝向智慧化、預測型與高韌性發展，包括可即時調度與分散供電的微電網、支援AI與雲端服務的數位設施，以及更具彈性與韌性的運輸系統，都將成為下一階段升級重點。

PwC認為，這類新型基礎建設不僅能提高系統可靠度與資源效率，也能在極端氣候、地緣政治衝擊與供應鏈中斷等不確定環境下，維持社會與產業正常運作。未來基礎建設將更強調即時反應、跨系統整合與動態調度能力。

針對台灣發展方向，普華國際財務顧問公司董事長劉博文表示，台灣在半導體、ICT與高科技製造具備優勢，在AI產業快速發展與全球供應鏈重組趨勢下，基礎建設已不只是公共投資，而是攸關能源安全、數位韌性與產業競爭力的重要戰略資產。

普華國際財務顧問公司執行董事王韻輝則指出，台灣未來除了滿足既有交通與民生需求，更需強化電力供應穩定性與電網韌性，同時加速布局資料中心、算力資源、關鍵通訊設施及智慧交通系統，以提升整體經濟韌性與國際競爭力。

此外，普華國際財務顧問公司董事張凱智表示，台灣近年積極推動兆元投資計畫，2025年民間參與公共建設金額已達新台幣3,800億元、創歷史新高，主要投資項目包括LNG儲存槽、捷運聯開案、廢棄物發電廠與物流中心，顯示能源轉型與物流、人流相關基礎設施，已成為投資布局核心。