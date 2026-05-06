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核四燃料棒爭議延燒 台電：為客製化無法與核三通用

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
核電廠的燃料棒均為量身訂做，即使核四燃料棒沒外運，也無法移至核三廠使用。圖為核三廠外觀。圖／聯合報系資料照
核電廠的燃料棒均為量身訂做，即使核四燃料棒沒外運，也無法移至核三廠使用。圖為核三廠外觀。圖／聯合報系資料照

外界關注核四燃料棒處理費用，台電6日表示，核燃料和天然氣及煤炭等燃料不同，核電廠的燃料棒均為量身訂做，不同核電廠不同機組的燃料棒無法通用。核四燃料棒於2018年依立法院決議外運，每年可省1.5億元。

台電說明，每座核電廠燃料棒都是客製化規格，不同核電廠機組無法通用。核三廠採壓水式反應爐，核四廠則為沸水式反應爐，反應爐樣式不同，所使用的燃料棒規格及配置當然也不同，且燃料棒專利分屬不同公司，無法互相通用。因此，即使核四燃料棒沒外運，也無法移至核三廠使用。

台電進一步說明，依立法院決議，核四燃料棒自2018年起分批外運，並於2021年全數運出。外運存放國外原廠的貯存費用約每年1.5億元，而續存核四廠內之警力維安及國內外核子監管機構檢查費用每年需3億元以上，亦即外運每年可省1.5億元。

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