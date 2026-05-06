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燃料棒是客製化 台電：核四燃料棒外運比存場內更省錢

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電表示，核四燃料棒為客製化無法與核三通用，2018年依立院決議外運年省1.5億元。圖／本報資料照片
台電表示，核四燃料棒為客製化無法與核三通用，2018年依立院決議外運年省1.5億元。圖／本報資料照片

台電準備將下單採購核三廠燃料棒，核四燃料棒的處理費用再成關注焦點，台電表示，核燃料與天然氣及煤炭等燃料不同，核電廠的燃料棒均為量身訂做，不同核電廠不同機組的燃料棒無法通用。核四燃料棒於2018年依立法院決議外運，每年可省1.5億元。

台電說明，每座核電廠燃料棒都是客製化規格，不同核電廠機組無法通用。核三廠採壓水式反應爐，核四廠則為沸水式反應爐，反應爐樣式不同，所使用的燃料棒規格及配置當然也不同，且燃料棒專利分屬不同公司，無法互相通用。因此，即使核四燃料棒當初沒有外運，也無法移至核三廠使用。

台電表示，核四燃料棒自2018年起分批外運，並於2021年全數運出。外運存放國外原廠的貯存費用約每年1.5億元，但若續存核四廠內，警力維安及國內外核子監管機構檢查費用每年需3億元以上，因此，燃料棒外運每年可省1.5億元。

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