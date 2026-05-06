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駿利亨德森：美國經濟擁四大優勢 平衡投資策略攻守兼具

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
駿利亨德森固定收益客戶投資組合管理主管Jessica Leoncini。記者廖賢龍／攝影
駿利亨德森固定收益客戶投資組合管理主管Jessica Leoncini。記者廖賢龍／攝影

2026年2月底美伊開戰導致美國股債市轉趨震盪，由於美國基本面具有韌性，美股中長線前景持續良好，攻守兼具的美國平衡型基金成為投資人寵兒。根據統計，今年第1季淨流入美國平衡型基金的金額近新台幣358億元，其中，高達201億元流入駿利亨德森平衡基金。擔任駿利亨德森境外基金總代理的野村投信認為，地緣政治有望朝正向發展，美國股債市將重回基本面，股六債四的平衡投資策略有望維持正向表現。

駿利亨德森固定收益客戶投資組合管理主管Jessica Leoncini表示，駿利亨德森投資持續看好2026年美國經濟與股債市投資前景，主要受惠於四大優勢：(1)AI資本支出與生產力帶動GDP成長；(2)稅制改革的利多因素有助於抵銷能源價格上漲的影響；(3) 法規鬆綁有利於包括科技、金融和醫療保健創新在內的各行業；(4)聯準會政策持續支持經濟成長，利率已自高峰回落。分析今年第1季各類股票指數的報酬組成，導致美國大型股，特別是科技股及成長股下跌的主要原因是本益比的修正，企業盈餘上調（EPS Revisions）則是提供正貢獻，顯示第1季美股回跌的主要原因是投資情緒，而非企業盈餘成長不如預期。

Jessica Leoncini指出，美國大型股的營業利潤率以及10年EPS年複合成長率分別為12.7%及8.6%，優於其他國家股市表現10.8%、 4.6%，若比較美國成長股及價值股，成長股的營業利潤率以及10年EPS年複合成長率也遠優於價值股，若比較美國大型股與小型股，美國大型股也優於小型股。因此，從基本面來看，股票的投資應以「美股、成長與大型」作為主軸，參與中長期的成長機會。此外，雖然軟體股主導今年第1季科技股的回檔，但其修正主要來自本益比下修，企業盈餘預估仍相對具韌性，就本益比而言，軟體股頗具吸引力。

債券方面，Jessica Leoncini認為，即使美伊戰事推升了短期通膨預期，但長期通膨預期幾乎未變，相對穩定的通膨預期使得加碼存續期間的戰術配置機會浮現。在各類型債券中，即使公司債落後的表現使得整體利差改善，證券化商品（如ABS、CMBS）利差更具吸引力，也是相對看好的標的。公司債的利差也從周期性的緊俏回升，利差與公債殖利率上行使殖利率更具吸引力。相較於彭博美國綜合債券指數，駿利亨德森平衡基金持有國庫券的比重明顯較低，並加碼利差與殖利率更具吸引力的債券如非機構MBS、非投資等級債等。

美股 美國經濟 美國

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