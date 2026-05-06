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卓榮泰：2032年前確保供電無虞 「在這三前提下」核能才列備援選項

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰（圖）6日在台北出席2026台灣能源高峰論壇表示，政府對於核能政策是在核安無虞、核廢料有解，而且社會有共識下，目前台電向核安會提出再運作計畫，以及自主安全檢查，如果條件能夠達成，核電就會成為可以備援選擇的能源。 中央社
行政院長卓榮泰（圖）6日在台北出席2026台灣能源高峰論壇表示，政府對於核能政策是在核安無虞、核廢料有解，而且社會有共識下，目前台電向核安會提出再運作計畫，以及自主安全檢查，如果條件能夠達成，核電就會成為可以備援選擇的能源。 中央社

行政院長卓榮泰6日表示，政府能源政策將以「韌性、轉型、穩定」為三大核心主軸，因應人工智慧（AI）時代帶動的電力需求，將加速強化電網韌性，確保2032年前電力供應無虞，同時推動綠能轉型並穩定國內物價。至於核能議題，未來在符合安全、核廢與社會共識等前提下，才可能作為備援能源選項之一。

卓榮泰出席《2026台灣能源高峰論壇》時指出，能源政策首要任務是確保供電「韌性」，以支撐AI產業發展需求。政府將持續盤點現有與未來電力需求，除增設新型燃氣機組外，也將加快再生能源開發，確保電力穩定供應。

在電網建設方面，他表示，原規劃為期10年的「電網韌性計畫」，總投入達5,600億元，已奉總統指示提前4年於2028年完成，以因應極端氣候對電網造成的衝擊。供電穩定與韌性提升，已成為台灣電力公司當前最重要任務之一。

在能源轉型方面，卓榮泰指出，台灣再生能源裝置容量已由2016年的4.7GW，大幅提升至2025年的22.9GW，其中離岸風電發展表現亮眼，使台灣躍居全球第五大離岸風場市場。未來除持續深化太陽光電與風電外，政府也將推動地熱、生質能與氫能等多元自主綠能發展。

卓榮泰並引用國際能源總署觀點指出，「節能是邁向淨零碳排最重要的燃料」。政府正透過深度節能計畫，由公營事業帶頭，結合ESCO節能服務團隊協助企業，同時推動家電汰舊換新補助，以需求面管理降低用電，達到相當於新增電力供給的效果。

在能源價格穩定方面，卓榮泰表示，受到俄烏戰爭與中東衝突影響，全球能源價格波動劇烈，政府已責成台灣中油公司及台電吸收部分國際油氣價格上漲成本，以穩定國內油電價格。他指出，自今年2月28日中東情勢升溫以來，中油已吸收約134億元成本。

針對核能政策，卓榮泰重申，政府立場須在「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三大前提下，才會考慮相關選項。他表示，立法院修法後已排除核電廠40年使用年限限制，目前台電正向核安會提出核電廠延役與再運轉計畫，並進行自主安全檢查。

卓榮泰強調，相關計畫仍須通過核安會最高標準審查，並取得社會共識，最終才可能成為台灣能源體系中的備援選項，「多一個選擇，就能降低對能源不確定性的憂慮」。

他並表示，未來將持續透過跨部會合作與產業交流，整合各界意見，作為短、中、長期能源政策規劃依據，進一步建立更清晰且完整的國家能源發展藍圖。

卓榮泰 能源 再生能源

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