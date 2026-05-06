核電重啟與原廠談買燃料棒 和碩童子賢：贊成政府提早訂購

針對核電重啟及政府與原廠談買燃料棒一事，和碩（4938）董事長童子賢6日分析，核燃料仍然要提前訂購，一般國際的行情是18個月，童子賢強調，「所以我是贊成他們提早訂購，要不然到時候核安都通過了，但是就是沒有燃料」。

媒體今日舉辦「2026台灣能源高峰論壇」，童子賢受邀以「從國際能源新趨勢談台灣戰略」為題演講，會前媒體提問有關核電廠燃料棒議題。

對此，童子賢表示，全球都在搶能源，核電也不例外。幸好核能的原料，像納米比亞、哈薩克都有新的鈾礦，所以供應不虞匱乏。

童子賢指出，但即使如此，核燃料仍然要提前訂購，一般國際的行情是18個月，如果說安檢過關，設備也準備好了，要準備開工，就發現訂購燃料還要18個月，「但經濟在成長，AI競賽不等人」。

童子賢指出，「所以我看到主管機關包含經濟部及台電，都有說訂購是一個動作，通知廠商說我們有這意願，你先備料，但是要不要使用，完全要看核安會能不能通過安檢」。

童子賢強調，「所以我是贊成他們提早訂購，要不然到時候核安都通過了，但是就是沒有燃料」。

台電核三廠5月進行自主安全檢查，傳出台電與原廠西屋洽談燃料採購。台電董事長曾文生5日受訪表示，核燃料棒不是現貨市場可買到的燃煤或天然氣，或是到路邊加油站那麼簡單；其設計製造「一定會跟原廠有一些討論」，且核燃料運送需要核准，台電無法自行決定時程。