不需撿零股，10元銅板價入手一籃子千金股！富邦00405A卡位台股大行情，提前預約「下一個台積電」

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近年來，台股在科技與AI題材強勢帶動下，高價股數量明顯暴增。然而，看著加權指數與熱門股股價屢創新高，許多小資族只能感嘆：「我都買不起」！為解決此痛點，富邦投信推出富邦台灣龍耀主動式ETF基金（00405A），要幫小資族補齊「新財富拼圖」，提前挖掘下一個台積電。

根據富邦投信的統計顯示，台股股價在1000元以上的高價股，從2024年的16檔，大幅躍升至2026年3月的37檔；隨著台股指數不斷創高，千金股數量也不斷增加中。尤其，台股資金集中化趨勢明顯，推升高價股股價愈墊愈高，讓「投資門檻高」、「高價股等於買不到」成為當前多數散戶的痛點，形成「看得到機會，卻跟不上漲幅」的強烈落差感。

為了讓看準未來產業趨勢、資金卻不夠的小資族，不要錯過這班台股成長列車，發行價僅10元的00405A，讓投資人能用銅板價輕鬆入手優質千金潛力股。

00405A是一檔「台股主動式ETF」，結合了ETF交易的便利性與透明度，同時還能幫投資人省去選股、選時的煩惱，讓專業經理人幫忙主動操盤，依照市況靈活佈局以追求超額報酬。

為了在股海中精準挑選出下一個護國神山，富邦投信導入了嚴謹的「SBM質化選股邏輯」，為投資組合建構起堅實的企業「護城河」，聚焦高稀缺（Scarcity）、高壁壘（Barrier）與高成長（Momentum）的個股。

值得注意，在台股市場中，投資人對於「現在榮耀」多半早已倒背如流。舉凡「全球第一大晶圓製造廠」台積電、「全球第一大電子代工廠」鴻海，或是聯發科與大立光等巨頭，它們的產業地位與題材早已被市場熟知，相關的利多與價值也多半已反映在現階段的股價上。

然而，投資組合要獲得更強勁的成長動能，真正的關鍵往往在於尚未完全發酵的「未來榮耀」。

相較將目光受限於已經站在頂峰的現在榮耀，00405A選擇把焦點放在挖掘潛力股，致力於「尋找下一個護國神山」。00405A深入佈局未來將引爆需求的趨勢產業，例如「全球探針卡測試領導廠商」、「低軌衛星領導廠商」、「光通訊元件大廠」，以及「全球第二大協作機器人廠商」等。

富邦投信團隊認為，與其追逐資金相對擁擠的標的，00405A選擇提前卡位「AI應用」、「太空產業」與「機器人」等三大前瞻板塊，透過挖掘這些正處於產業風口浪尖、值得提早佈局的未來榮耀股，帶領投資人搶先掌握下一波具爆發力的成長紅利。

在「千金股」滿天飛的台股新時代，小資族不必再為了資金不足而錯失行情。從補齊成長股缺口，到透過專業團隊選股提升參與效率，只要善用如富邦00405A這樣發行價僅10元的投資工具，即便是小資金也能精準卡位台股的「未來榮耀」，一步步穩健地拼出屬於自己的財富升級版圖。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。