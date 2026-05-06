聽新聞
0:00 / 0:00
國發會通過兩項地方創生計畫 尖石部落與雲林農漁村入選
地方創生再添新動能。國發會日前召開第55次「行政院地方創生會報」，會中通過新竹縣及雲林縣等2件地方創生及多元徵案計畫。國發會表示，將持續整合各部會資源，協助地方建立具備在地特色的產業品牌，並強化整體競爭力。
其中一案為新竹縣尖石鄉 「平論文地方創生計畫」。國發會指出，該案以玉峰村平論文部落為核心，連結周邊石磊部落、抬耀部落周圍區域，透過「苦茶油產業人才培訓×香草產業模組與文化產業識別系統×觀光與民行運輸強化」等三大軸線，推動部落結合可參與式行動，與產業服務模組建構，促進文化理解、產業運作與社區支持，逐步形塑具韌性與可持續性的地方發展樣貌。
另一案為雲林縣崙背鄉、臺西鄉「農漁村文化教育共學廊帶創生計畫」(多元徵案)。國發會表示，該案以教育學習驅動產業轉型為核心，透過體驗設計與產業旅遊服務的開發，協助青年建立具備在地特色的產業品牌。結合文化傳承、工藝創新與食農教育等軟體策略，全面強化地方產業競爭力，形塑出一個具備永續價值且能驅動地方共榮的優質產業模組。
國發會表示，將持續整合資源，為這些動人的地方故事搭建更大的舞台，讓地方創生充滿無限的可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。