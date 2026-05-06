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國發會通過兩項地方創生計畫 尖石部落與雲林農漁村入選

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

地方創生再添新動能。國發會日前召開第55次「行政院地方創生會報」，會中通過新竹縣及雲林縣等2件地方創生及多元徵案計畫。國發會表示，將持續整合各部會資源，協助地方建立具備在地特色的產業品牌，並強化整體競爭力。

其中一案為新竹縣尖石鄉 「平論文地方創生計畫」。國發會指出，該案以玉峰村平論文部落為核心，連結周邊石磊部落、抬耀部落周圍區域，透過「苦茶油產業人才培訓×香草產業模組與文化產業識別系統×觀光與民行運輸強化」等三大軸線，推動部落結合可參與式行動，與產業服務模組建構，促進文化理解、產業運作與社區支持，逐步形塑具韌性與可持續性的地方發展樣貌。

另一案為雲林縣崙背鄉、臺西鄉「農漁村文化教育共學廊帶創生計畫」(多元徵案)。國發會表示，該案以教育學習驅動產業轉型為核心，透過體驗設計與產業旅遊服務的開發，協助青年建立具備在地特色的產業品牌。結合文化傳承、工藝創新與食農教育等軟體策略，全面強化地方產業競爭力，形塑出一個具備永續價值且能驅動地方共榮的優質產業模組。

國發會表示，將持續整合資源，為這些動人的地方故事搭建更大的舞台，讓地方創生充滿無限的可能性。

國發會 新竹縣 新竹

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