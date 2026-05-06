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支持無人貨機未來趨勢 交長允諾一個月內給評估報告

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

無人機發展成為未來趨勢，為了因應無人機的發展，民航局已著手修法，交通部長陳世凱6日指出，針對大飛機的載運貨物部分目前正在調整法規，確實目前產業發展也相當快速，民航局也會積極推動修法，配合產業發展，對於相關法規修法進展以及建立國際法規資料庫也允諾一個月內會給出評估報告。

民進黨立委鍾佳濱指出，目前在國際空運貨運是像 UPS 需要遵守《航空貨運承攬規則》，但是目前無人貨機要做跨境的空中物流，業務不受限，但是操作無人貨機，會不會受限於《民航法》？從目前無人貨機載重可達「上噸」，它的飛航程距離可以超過2,000公里，只要300公尺的跑道就可以起降。

鍾佳濱進一步說明，這意味著未來工業區不受限於陸運公路設施的限制，可以在兩個工業區裡面設簡易跑道，然後就可以沒有人員可快速通關，沒有駕駛員，可直接用AI系統遠端操控。未來假設要建立24小時的跨境空中物流，民航局是否要推廣使用長距離跨境的無人貨機？

民航局長何淑萍回應，這個部分民航局是絕對支持，因為這是未來的發展趨勢。

不過，鍾佳濱也提到，目前的《民航法》裡面尚停留在「遙控無人機專章」，以現行法規管理無人貨機，是不利於空中物流的，未來是否有要修法，且修法進度為何？

陳世凱同意鍾佳濱的說法並表示，此部分民航局已經在推動修法，因為產業一直在往前進，所以也必須要跟上產業的腳步。

何淑萍補充，因為無人機包含大飛機的部分，要從整體法規的架構跟飛行的地點等等，做整個法律調整。

鍾佳濱建議，《航空貨運承攬規則》它是管理載人的貨機，目前沒有納入無人貨機，需要調整飛安思維，也要評估對地面人的影響，例如用 AI 通訊遠端操控，就要調整航管方式，可能要考慮專用的跑道或機場，目前日本已經開始在做「無人機航路」。民航局也需要建立一個資料庫，去統整各國的規範？陳世凱說，民航局已經著手進行，當然理解委員是希望速度可以加快，交通部會配合產業進步的速度。

此外，鍾佳濱也提到，前經濟部長郭智輝所提出的，跨國跨國產業鏈布局，若透過無人貨機串聯台灣與菲律賓北邊來成立跨國工業區，就可以用菲律賓的電力跟勞動力來推動我國半導體產業的跨境生產。因此，民航局應該要主動地去評估未來無人機的發展、無人貨機的發展，對於地面居民還有載人航空器的影響，並期待未來可以推動《民航法》遙控無人機專章的修法。

陳世凱回應，對於此概念未來是一定可行的，目前整體的《民航法》都在朝這個方向在推動，民航局也積極在參與國際的會議。對於鍾佳濱要求建立國際法規資料庫，並針對無人貨機對地面居民影響、AI 空中交管與專用廊道進行評估，也承諾將在一個月內提交初步評估報告。

陳世凱 民航局 無人機

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