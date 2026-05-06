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年花1-2億台幣 台電：核電廠燃料棒無法流用 核四燃料棒國外保存較省
針對核電廠燃料棒議題，台電董事長曾文生今天表示，核電廠的燃料棒都經過特別設計，核一、核二、核三與核四的燃料棒無法互相流用，台電是依照立法院決議將燃料棒送往國外保存，1年費用約新台幣1到2億元之間，而且經過估算，若核四燃料棒存放在廠內的花費較高。
曾文生今天出席「強化能源韌性 守護台灣經濟－2026台灣能源高峰論壇」，有關核三廠是否要趕在2028年重啟，他進入會場前接受媒體聯訪指出，台電是送審查單位，審查通過的時間以及要求的條件，都是由主管機關核能安全委員會決定。
至於核電廠燃料棒議題，曾文生說，不同的核能機組所使用的燃料棒都不同，都必須經過特別設計，甚至在擺進爐芯時，布局也經過特別計算，因此核一、核二、核三與核四的燃料棒無法互相流用。
同時，他也強調，台電公司依照立法院2018年的決議，要求台電將核四廠的燃料棒送到國外，所以台電是依照立法院決議，將核四廠燃料棒送往國外。
曾文生進一步說明，核四的燃料棒若擺放在廠內，核四所需的安全保護規格會比較高，台電核能部門員工曾評估過，核四燃料棒若留在廠內，需要有保警進駐等措施，相關的花費比較高，送往國外的話，1年約1到2億元之間的費用。
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