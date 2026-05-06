【重磅快評】蔡英文愛將吃定台電 卻還了藍營大公道

民進黨「返核」大轉彎，賴政府加速推動核二、核三重啟。針對核四燃料棒「滯銷」，浪費人民天價血汗錢，台電又要花大錢買新燃料棒，前總統蔡英文拔擢的審計長陳瑞敏坦承政策有問題，但只說台電要改善。陳瑞敏隱晦的談話暗批蔡英文也傷及賴清德，但卻還了馬英九及國民黨的大公道。

賴政府因應AI高科技產業供電需求正積極推動核電重啟，目前的進度是核三自主安檢與燃料採購，最快有望於2027年後半年或2028年大選前取得重大進展，希望核三燃料棒可以在2028年到貨銜接發電，核二也亦步亦趨推進。

民眾黨立委洪毓祥昨天質詢審計部審計長陳瑞敏，質疑核四燃料棒已運往美國，核三重啟要重新買燃料棒，又要花80幾億元，這算營運成本，還是政策錯誤產生的損失？審計部審計長陳瑞敏回應「核四（封存 ）是政治或整個大家的決定」，當然政策的問題也有，台電要對這部分好好改善。

陳瑞敏的話只有講一半， 核四雖是政治上決定封存或整個大家的決定，所謂的「政治上決定封存」，明確來說應是馬英九年代決定封存 ，但也保留重啟選項，將電廠維持在「可啟動狀態」，旨在為台灣能源政策保留轉圜空間，而非放棄核能。

若非蔡英文堅持「非核家園」政治神主牌，核四燃料棒送會在2018年送美國嗎？燃料棒出洋時是蔡英文、賴清德當家，所謂「大家的決定」，不就是蔡英文的意志，由賴清德執行嗎？

既然要討論「政策的問題」，那就應該好好說清楚，才能釐清應該由誰扛責，陳瑞聰光是要台電分好好改善？是否公平允當？

台電自2018年7月起陸續將核四燃料棒運回美國原廠拆解、異地存放，宣告核四正式走入歷史；核四燃料棒送回美國儲存、變賣之際，儘管國民黨強烈反對，但蔡英文拍板，當時的行政院長賴清德負責執行，決策關鍵則是民進黨席次過半的立法院決議，當時國民黨僅35席，無力阻擋。

當時國民黨質疑這項決策是「輕率毀棄」、「讓核四無法重啟」，並強調能源政策應在核能安全前提下讓核四運轉，將高價燃料棒運回美國則是削減了台灣能源規劃的彈性，更需付出高昂儲存費用，而且燃料棒在美國也找不到買家，根本是浪費與管理不當。

言者諄諄，聽者藐藐，民進黨政府根本不理，燃料棒持續運美，最後一批燃料棒是2021年3月28日凌晨送從基隆港並裝船運出，總共運出1744 束核燃料棒。這兩年多的期間，賴清德、蘇貞昌先後擔任行政院長，如果決策有誤，蔡、賴、蘇都逃不掉責任。

民進黨的算盤並未精算，核四廠1744束燃料棒總採購價格81.58億元，台電後續將這批核燃料運回美國原廠拆解與異地存放，相關處理運費約需6.9億元，預計標售或再利用可回收部分價值攤平，但事後來看根本難以回本。

民進黨政府更沒想到這批燃料棒運往美國竟然沒人買，再加工分解成燃料丸也滯銷；台電避重就輕只談運送作業僅以6.9億，但未提每年還要花費1.4億至1.5億元儲存，若加再計購置、拆解等耗費，總損失100億元跑不掉，一切不幸都被國民黨言中 。

更糟的是，民進黨要重啟核三、核二，但卻無法使用較先進核四燃料棒，主因是機組設計與規格不同，核三為壓水式，核四為進步型沸水式，燃料棒規格不符，台電還得再籌一筆經費重新購置核三及核二燃料棒，請問那一筆不是人民的納稅錢？

依憲法規定，審計長是獨立行使職權，應超越黨派，但陳瑞聰是蔡英文拔擢，外界評價他未能超黨派，發言常為政治護航，特別是涉及敏感的政府財務審計；這次燃料棒的議題也是如此，陳瑞聰不敢直言民進黨非核家園政策錯誤，反把矛頭指向台電要改善，根本是柿子挑軟的吃。

民進黨為了廢核急於處理掉燃料棒，結果處理不了，還浪費大筆公帑；審計長暗點政治，卻明批台電，國民黨早在8年前就說浪費與管理不當，燃料棒也很難脫手，這時陳瑞聰要台電對社會大眾說明，如同為蔡英文賴清德掩飾遮醜，台電只能當待罪羔羊，但終究還是還了藍營一個遲來的公道。