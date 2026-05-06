貝萊德重申加碼美股與新興市場股票 原因是 AI 基礎建設投資加速擴張

貝萊德智庫指出，在中東供應鏈持續受擾的背景下，美股仍頻創新高。其中一項關鍵支撐因素在於企業獲利表現強勁，且市場持續上修獲利預期。貝萊德持續加碼美股與新興市場股票，主要著眼於人工智慧（AI）主題所帶來的成長機會。

美國企業獲利動能強勁，鞏固貝萊德維持「偏好風險資產」的投資立場。在美國經濟仍具韌性的環境下，整體企業獲利也維持穩健成長。此外，AI 已開始帶來實質營收貢獻，緩解市場對龐大資本支出可能侵蝕報酬的疑慮。

貝萊德指出，大型科技股仍然是市場上漲的主要推手。獲利成長仍由「科技七巨頭」主導。這些大型科技股約占S&P 500指數總市值的三分之一，對於本季與全年預期總獲利成長分別貢獻55%與 37%。

貝萊德指出，此外，受中東衝突推升商品價格影響，原物料與能源產業的獲利預期也上修。整體來看，在已公布財報的企業中，約83%的 S&P 500 成分股本季獲利優於市場預期，平均高出11%。

貝萊德表示，AI是持續升溫的重大趨勢，成為支撐美股韌性的另一項關鍵因素。不過，AI這波投資浪潮也不再是「全面皆漲」。目前市場聚焦AI將如何顛覆商業模式，並密切關注資料中心、晶片及人力資本的巨額資本支出是否已開始轉化為實際報酬。這種轉變導致個股表現明顯分化。

貝萊德指出，美國大型科技股的財報顯示，企業正進一步調升原先就偏高的資本支出計畫，市場則傾向獎勵能同時掌握核心技術、且已證明能將投資轉化為獲利的公司。這波資本支出熱潮突顯AI 基礎建設需求快速攀升，進而嘉惠台灣與南韓的半導體與硬體產業。