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美股震盪不改成長主線 貝萊德：聚焦大型龍頭成市場關鍵動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股獲利成長預期不斷被上調。資料來源：貝萊德智庫，2026年4月
美股獲利成長預期不斷被上調。資料來源：貝萊德智庫，2026年4月

隨著2026年第1季美股財報陸續公布，市場逐步浮現新的結構性訊號。貝萊德投信指出，截至5月初，已公布財報的美國企業中，約83%獲利優於市場預期，整體盈餘年增率達26%，創近五年高點，顯示企業獲利動能明顯回溫。在此背景下，投資焦點也重新回到「哪些企業真正支撐美股長期表現」。

貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813）基金經理人楊貽甯指出，儘管近期中東地緣政治風險升溫、油價短線波動，不過真正影響股市走勢的關鍵，仍在於美國經濟韌性與企業基本面。

第2季美國經濟成長率預估約2.5%，除了是企業營收與獲利提供支撐外，從近期財報表現來看，美股獲利成長的主力，仍相對集中在具備規模與競爭優勢的少數大型企業。即使市場短期受到消息面干擾，能左右指數走勢的因素之一，是這些企業的獲利能力。同時，AI投資逐步反映在訂單能見度與利潤率改善上，帶動整體獲利預期持續上修。

不過，在政策、地緣政治與市場波動仍存的不確定環境下，投資策略若過度集中於單一產業或短期題材，風險相對提高。市場因此更關注，如何在參與成長的同時，兼顧配置穩定性。

楊貽甯認為，在不確定性升高的環境下，與其頻繁調整產業輪動，不如回到企業基本面，聚焦市值前段班公司，參與美國經濟與企業長期成長，同時降低邊際企業對整體報酬的稀釋。

貝萊德投信指出，009813追蹤標普500卓越50指數，網羅美國S&P500指數中，市值最大、最具代表性的50家企業，涵蓋科技、消費、醫療與工業等產業龍頭。這些企業不僅是近年美股獲利成長的主要來源，也在AI與數位轉型浪潮中扮演關鍵角色。在市場回歸基本面的階段，009813提供投資人一種以企業獲利為核心的美股配置選擇，可作為因應市場波動、參與長期成長的核心工具之一。

美股 油價 中東

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