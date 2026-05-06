PIMCO：美國聯準會在多重風險交錯下維持觀望

PIMCO 經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）表示，美國聯準會4月會議宣布維持政策利率不變時，市場與產業觀察者們並不感到意外。但更值得注意是：有三位具投票權的決策委員提出異議，他們並不支持在政策聲明的前瞻指引語言中保留隱含的寬鬆傾向。推測他們更傾向於發出更強烈的訊號，表明下一次的利率變動（無論何時發生）可能是升息或降息。下一次的行動將是降息，但時機尚不明確。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會強調中東衝突可能帶來的廣泛後果，以及整體的高度不確定性。聲明的修改是經過激烈討論的，與3月的會議相比，有更多委員支持調整為較偏鷹派的措辭。鮑爾也指出，聯準會目前的政策處於有利位置，能夠應對能源供應衝擊的經濟影響；這些衝擊對聯準會的雙重使命：實現最大就業與物價穩定，皆構成風險。

市場目前似乎將聯準會的訊號解讀為偏向鷹派，然而市場反應卻相對緩和，期盼著即將上任的聯準會主席華許（Kevin Warsh）是否能夠在中東衝突引發的停滯性通膨壓力下，讓聯準會繼續維持利率不變。我們依然認為聯準會要扭轉路線並進行升息的門檻很高。考量到能源價格與供應的顯著不確定性，在通膨與失業率之間的取捨方向變得更為明朗之前，聯準會可能會維持利率不變。

Tiffany Wilding表示，在各界普遍預期聯準會將按兵不動的情況下，這次會議的重點無疑在於溝通。聲明保留其隱含的寬鬆傾向—這引發三位委員的異議；理事米蘭（Stephen Miran）則延續了一貫的模式，對更寬鬆政策提出反對意見。聲明中的寬鬆傾向十分微妙，主要圍繞在前瞻指引的這句話：「在考量對聯邦基金利率目標區間進行『額外』調整的幅度與時機時」。在此語境下，「額外」一詞被解讀為額外的降息。提出異議的委員可能更希望強烈暗示下一步的利率行動可能是降息或升息—他們的異議中看到隱含的鷹派（或至少較不鴿派）傾向。

如果事態發展有需要，這段前瞻指引的語言最快可能會在下一次會議中被修改或刪除。在記者會上，鮑爾表達聯準會觀點出現小幅轉向更偏鷹派的現象。在實務上，這可能意味著一段維持利率不變的時期，直到經濟數據、前景與風險平衡能為政策路徑描繪出更清晰的輪廓。

儘管如此，Tiffany Wilding表示，仍預期下一次的利率行動最終將是降息，並仍將中性政策利率的預估值定在約 3%。然而，時機仍具不確定性。如果伊朗衝突與能源衝擊顯示出更持久的跡象，核心通膨可能需要更長的時間才能明確開始向聯準會的目標回落，這將使放寬貨幣政策的決定變得更為複雜。

許多產業觀察者與政策制定者都還記得 2021 至 2022 年間通膨急升所帶來的痛苦。現在與當時存在重要差異，這有助於減緩核心商品價格通膨蔓延至更廣泛的服務業類別。在疫情爆發後那段期間，廣泛的通膨也與大規模財政轉移（如支持家庭與企業的聯邦支出法案）有關，並受到極度緊俏的勞動市場加劇—而這些因素現今已不復存在。最終，隨著能源價格回穩（假設會回穩），聯準會仍可能再降息幾次，將目前3.5%至3.75% 的政策區間，調整至與聯準會約 3% 的中性政策利率中位數預估相符。

Tiffany Wilding表示，另一方面，在另一種風險情境下，若中東實體能源供應中斷的時間更長，政策取捨將變得更加困難。儘管美國作為能源淨出口國相對具有防禦力，但全球衰退風險的升高，以及可能隨之而來的金融環境緊縮，最終仍將導致降息—儘管全球通膨的初步飆升，可能會延遲央行對經濟活動疲軟的反應。

Tiffany Wilding表示，這可能是鮑爾作為聯準會主席的最後一次會議。他承諾將繼續擔任理事，直到針對他本人以及聯準會大樓翻新成本的法律調查，以「透明且最終」的方式結束。他也表示，聯準會官員應該要能夠在「在沒有政治考量的情況下制定貨幣政策」。他確實承諾會卸任，但他的表述對於何時他覺得適合離開，留下了充足的解釋空間。他亦承諾在擔任理事期間保持「低調」，並在能力所及之處協助即將上任的主席華許。鮑爾也透露，聯準會官員對於聯準會或其人員持續面臨的挑戰感到擔憂，他特別指出，若因政策選擇而捨棄了美國聯邦儲備銀行總裁，將是「終結的開端」。

Tiffany Wilding認為，華許的交接主要將影響聯準會的溝通以及市場的解讀，而非利率本身。華許在參議院聽證會上的態度並未表現出明顯偏向鴿派。事實上，他批評聯準會在 2022 年應對通膨時行動過晚。他確實提到修剪平均（trimmed mean）和中位數通膨指標，這些指標目前的表現低於核心個人消費支出（PCE）通膨率—這顯示略微偏向鴿派。

然而，從歷史經驗上看，這些指標通常高於核心通膨，如果能源價格持續升高進而廣泛推升核心商品通膨，這些指標也可能會加速上升。我們目前的假設仍是，華許當前的傾向（與聯準會預測中位數相似）是降息，且在他領導下，聯準會將繼續保持為一個獨立的機構。