快訊

飯店早餐炒蛋製作過程曝光引熱議 網友直呼：知道後不想再吃

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

軍公教調薪10%有譜？人事總處：往照顧基層方向考量

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院人事行政總處政務副人事長張秋元。圖／聯合報系資料照
行政院人事行政總處政務副人事長張秋元。圖／聯合報系資料照

立法院於2025年底三讀「停砍公教年金」、軍公教調薪等案，相關團體也關注政府何時調薪，全教總並提倡2027年整體調薪幅度應至少設定為10%。對此，行政院人事行政總處副人事長張秋元表示，人總會往這個改革方向研議，就是希望能夠照顧基層。

立法院司法法制委員會6日審查2026年總預算之中行政院人事行政總處預算。立委陳昭姿質詢指出，全教總訴求，2027年軍公教整體調薪幅度，應該至少10%；除了專業加給之外，也希望學術研究加給同步調升到20%。她詢問，副人事長是否支持這個方向的改革？

張秋元答詢表示，對於待遇的調整，一向參酌經濟成長率、平均國民所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準、政府財政負擔，以及公教團體的意見也是重要的部分。

張秋元指出，人總會往這個改革方向研議，就是希望能夠照顧基層。「我們會聽到大家的聲音」，把相關因素做考量，然後循總預算的程序，提出來給行政院建議。

立委林倩綺質詢問及，待遇調整是否只專注在專業加給？張秋元解釋，包括本薪等待遇調整都會通案考量，各界的聲音，人總都聽到了。一般會在總預算提出來之前，把相關調整方案提出來給行政院建議。待遇調整之前，也會邀相關公教團體，來聽他們的聲音，並如實陳報給行政院做參考。

有關「軍公教員工待遇審議委員會」何時開會，張秋元表示，搭配總預算時程，大約規劃在6、7月的時候。等審議委員會開會後，人總會把審議委員會的意見，包括軍公教團體的意見，一併送給行政院做最後的決策參考。

至於軍公教待遇法制化，張秋元說，案子已經送出去了，現在就是在等待排行政院院會討論。如果行政院通過的話，就會送到立法院來做審議。大家都共同努力，也希望行政院能夠加快。未來將有公、教各二席代表進到委員會。

根據人事總處書面報告表示，2026年度重要施政計畫，包括持續檢討軍公教員工待遇合理性，強化整體待遇競爭力。

人事總處基於行政院人事行政幕僚機關權責，以公務人力整體待遇管理角度，持續綜合審酌各類人員職務特性、工作狀況、兼顧政府財政負擔、資源合理分配及機關業務實需等因素，審議各機關所報待遇案，以持續精進軍公教員工待遇支給合理性，強化整體待遇競爭力。

人事總處也說明，2025年度軍公教員工待遇調整案，蒐整相關財經指標等資料擬具分析意見，並於2024年7月間提請「軍公教員工待遇審議委員會」審議，與會機關代表及專家學者參酌相關財經指標變動情形、政府財政收支狀況等審慎討論。

該場會議考量各項財經指標均朝正向發展，預測2024年經濟成長率將達3.94％，較2023年增加2.66個百分點，消費者物價指數年增率亦達2.07％，民間薪資與基本工資均持續成長，且2024年稅收情況良好。

經衡酌政府整體財政負擔及2024年軍公教員工待遇甫調整4％，因此建議2025年度軍公教員工待遇應適度調增，並簽奉行政院政策決定通案調整3%，溯自2025年1月1日生效。

軍公教 全教總 陳昭姿

延伸閱讀

只調「專業加給」不夠！教團籲同步調高公教本俸 加班費比照勞工

五一勞動節教師首放假 全教總籲：教師薪資待遇合理調整

老師首放勞動節 教團訴求足額撥補、待遇入法

護理工作怎會是做功德！ 八成一護理師希望總統親自體驗醫護人員之苦

相關新聞

軍公教調薪10%有譜？人事總處：往照顧基層方向考量

立法院於2025年底三讀「停砍公教年金」、軍公教調薪等案，相關團體也關注政府何時調薪，全教總並提倡2027年整體調薪幅度應至少設定為10%。對此，行政院人事行政總處副人事長張秋元表示，人總會往這個改革

AI新時代／英特爾華麗轉身 今年為何掀起「CPU復興」

在矽谷與華爾街的語境中，過去兩年幾乎被輝達（NVIDIA）的GPU傳奇所壟斷。然而，進入2026年，科技產業的敘事邏輯發生了微妙且深刻的轉向。曾經被邊緣化、被視為「舊時代大腦」的中央處理器（CPU），

高盛示警全球輕油、航空燃油、液化石油氣庫存加速下滑 台灣油品匱乏風險高

從伊朗戰爭開打以來，仰賴中東能源進口的亞洲各國無不卯足全力因應隨之而來的能源危機，期能降低對經濟的衝擊，但為此付出的代價愈來愈高。高盛警告，受伊朗戰爭影響，全球原油和成品油庫存正加速下滑，以輕油、航空

經部重申 油氣安全存量沒問題

外媒報導指出，受伊朗戰爭影響，全球原油和成品油庫存正加速下滑，並點名台灣面臨油品匱乏風險較高。對此，經濟部昨（5）日回應，石油公司持續緊急採購現貨油氣源，中東開戰以來，安全存量始終維持在法規標準以上，

卓揆：加碼中小微企補助

行政院長卓榮泰昨（5）日表示，已責請經濟部及勞動部，明年對中小微企業補助「一定加碼」，並正研擬將現行中小微企業多元振興方案入法，升級為「中小微企業轉型升級條例」，透過法規、預算雙軌並進，支持中小微企業

政院：加強調度 8月前油氣供應無虞

對高盛示警台灣面臨油品匱乏風險，根據行政院盤點，目前油氣庫存均高於法定規範，中油及台塑化在四至七月均已增購原油及輕油，並改由紅海出口；天然氣也已完成船期調度，八月前供應無虞，並展開八月後貨源安排，確保

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。