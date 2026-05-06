軍公教調薪10%有譜？人事總處：往照顧基層方向考量

立法院於2025年底三讀「停砍公教年金」、軍公教調薪等案，相關團體也關注政府何時調薪，全教總並提倡2027年整體調薪幅度應至少設定為10%。對此，行政院人事行政總處副人事長張秋元表示，人總會往這個改革方向研議，就是希望能夠照顧基層。

立法院司法法制委員會6日審查2026年總預算之中行政院人事行政總處預算。立委陳昭姿質詢指出，全教總訴求，2027年軍公教整體調薪幅度，應該至少10%；除了專業加給之外，也希望學術研究加給同步調升到20%。她詢問，副人事長是否支持這個方向的改革？

張秋元答詢表示，對於待遇的調整，一向參酌經濟成長率、平均國民所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準、政府財政負擔，以及公教團體的意見也是重要的部分。

張秋元指出，人總會往這個改革方向研議，就是希望能夠照顧基層。「我們會聽到大家的聲音」，把相關因素做考量，然後循總預算的程序，提出來給行政院建議。

立委林倩綺質詢問及，待遇調整是否只專注在專業加給？張秋元解釋，包括本薪等待遇調整都會通案考量，各界的聲音，人總都聽到了。一般會在總預算提出來之前，把相關調整方案提出來給行政院建議。待遇調整之前，也會邀相關公教團體，來聽他們的聲音，並如實陳報給行政院做參考。

有關「軍公教員工待遇審議委員會」何時開會，張秋元表示，搭配總預算時程，大約規劃在6、7月的時候。等審議委員會開會後，人總會把審議委員會的意見，包括軍公教團體的意見，一併送給行政院做最後的決策參考。

至於軍公教待遇法制化，張秋元說，案子已經送出去了，現在就是在等待排行政院院會討論。如果行政院通過的話，就會送到立法院來做審議。大家都共同努力，也希望行政院能夠加快。未來將有公、教各二席代表進到委員會。

根據人事總處書面報告表示，2026年度重要施政計畫，包括持續檢討軍公教員工待遇合理性，強化整體待遇競爭力。

人事總處基於行政院人事行政幕僚機關權責，以公務人力整體待遇管理角度，持續綜合審酌各類人員職務特性、工作狀況、兼顧政府財政負擔、資源合理分配及機關業務實需等因素，審議各機關所報待遇案，以持續精進軍公教員工待遇支給合理性，強化整體待遇競爭力。

人事總處也說明，2025年度軍公教員工待遇調整案，蒐整相關財經指標等資料擬具分析意見，並於2024年7月間提請「軍公教員工待遇審議委員會」審議，與會機關代表及專家學者參酌相關財經指標變動情形、政府財政收支狀況等審慎討論。

該場會議考量各項財經指標均朝正向發展，預測2024年經濟成長率將達3.94％，較2023年增加2.66個百分點，消費者物價指數年增率亦達2.07％，民間薪資與基本工資均持續成長，且2024年稅收情況良好。

經衡酌政府整體財政負擔及2024年軍公教員工待遇甫調整4％，因此建議2025年度軍公教員工待遇應適度調增，並簽奉行政院政策決定通案調整3%，溯自2025年1月1日生效。