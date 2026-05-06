AI 決策力升級！經部商業署 CEO 實戰培訓開班 聚焦在 AI 管理分析

因應人工智慧（AI）技術快速發展並帶動產業結構轉型，經濟部商業發展署為強化培育服務業高階決策人才，已於日前開辦2026年第一梯次「AI營運決策實戰CEO班」，課程重點包括AI營運決策、商業模式創新及投資效益與風險管理等內容，並結合實務案例與工具應用，以培育商業服務業高階主管運用AI工具提升決策效率與營運效能。

商業署表示，2025年度已辦理2梯次「AI營運決策實戰CEO班」，共計81位高階主管完訓，如連鎖餐飲業者將AI應用於資料分析、行銷及流程優化等核心營運環節，有效提升決策效率與經營效能，2026年度CEO班將擴大辦理北中南四梯次，以決策者視角為核心設計，強化高階管理者AI決策能力，協助企業掌握AI帶動營運變革契機。

隨著AI工具日益成熟，課程內容也依企業需求適時調整，2026年度課程聚焦於協助企業經營決策者掌握AI於營運管理應用方向，深化對AI導入策略、商業模式創新及投資效益評估理解，並透過案例解析與實務交流，引導企業建立可行導入路徑，參訓企業表示，希望運用AI提升市場趨勢判讀與營運數據分析能力、優化行銷策略與顧客經營模式，並提升內部流程與跨部門決策整合效率，達成強化企業決策能力的目標；同時，亦期望透過系統性學習，建立AI投資評估與風險控管機制，加速企業導入AI應用並發展創新商業模式。

商業署將持續推動商業服務業各層級AI人才培育措施，包含結合基礎培訓、實作應用班、中階AI導入工作坊及青年養成班與企業專班等多元方案，擴大服務業AI應用量能，朝培育5年5萬人次AI人才之政策目標邁進，全面加速商業服務業智慧化與數位轉型。