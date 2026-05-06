政院：加強調度 8月前油氣供應無虞

對高盛示警台灣面臨油品匱乏風險，根據行政院盤點，目前油氣庫存均高於法定規範，中油及台塑化在四至七月均已增購原油及輕油，並改由紅海出口；天然氣也已完成船期調度，八月前供應無虞，並展開八月後貨源安排，確保國內天然氣供應無虞。官員指出，八月前油氣供應無虞，後續正加強調度中。

經濟部表示，目前油氣安全存量天數高於法規，石油有九十天、天然氣十一天的存量，國內油氣供應無虞。

經濟部表示，自中東衝突後，每天召開應變會議，持續掌握國內油品安全存量天數與國際資訊，確保油氣供應穩定。

經濟部說，因應荷莫茲海峽航道封鎖，石油公司均已全面盤點受影響船班並安排船期調度，短期受影響油氣船隻已有替代來源，石油公司持續緊急採購現貨油氣源，所以開戰以來安全存量也始終維持在法規標準以上，價格方面也保持穩定，目前同時也在規畫冬天的儲運計畫，確保油氣供應穩定。

行政院長卓榮泰前天也在因應中東衝突民生安定專案會議提到，中油「新三輕」正進行停爐檢修，預計廿三日恢復供應，他請經濟部持續掌握期程並密切觀察市場變化，強化與業者間的溝通協調機制，確保整體供應穩定。