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經部重申 油氣安全存量沒問題

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

外媒報導指出，受伊朗戰爭影響，全球原油和成品油庫存正加速下滑，並點名台灣面臨油品匱乏風險較高。對此，經濟部昨（5）日回應，石油公司持續緊急採購現貨油氣源，中東開戰以來，安全存量始終維持在法規標準以上，價格也保持穩定，目前同時在規劃冬天儲運計畫，確保油氣供應。

經濟部表示，經濟部自中東衝突後，第一時間每日召開會議討論應變措施，持續掌握國內油品安全存量天數與國際資訊，確保油氣供應穩定。目前油氣安全存量天數高於法規（石油90日、天然氣11日），國內油氣供應無虞。

另因應荷莫茲海峽航道封鎖，經濟部表示，石油公司均已全面盤點受影響船班並安排船期調度，短期受影響油氣船隻已有替代來源，石油公司持續緊急採購現貨油氣源，所以開戰以來安全存量始終維持在法規標準以上，價格方面也保持穩定。

荷莫茲海峽 中東 伊朗

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