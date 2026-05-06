經部重申 油氣安全存量沒問題

從伊朗戰爭開打以來，仰賴中東能源進口的亞洲各國無不卯足全力因應隨之而來的能源危機，期能降低對經濟的衝擊，但為此付出的代價愈來愈高。高盛警告，受伊朗戰爭影響，全球原油和成品油庫存正加速下滑，以輕油、航空

2026-05-06 02:08