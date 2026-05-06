高盛示警全球輕油、航空燃油、液化石油氣庫存加速下滑 台灣油品匱乏風險高

從伊朗戰爭開打以來，仰賴中東能源進口的亞洲各國無不卯足全力因應隨之而來的能源危機，期能降低對經濟的衝擊，但為此付出的代價愈來愈高。高盛警告，受伊朗戰爭影響，全球原油和成品油庫存正加速下滑，以輕油、航空燃油和液化石油氣的風險最高，並點名台灣面臨油品匱乏的風險較高。

亞洲各國都已投入數十億美元於補貼和減免進口關稅，並透過外交協商確保供應、採取行動限制燃料使用或打擊囤貨，還有一些國家限制出口，以緩和影響。

不過，亞洲各國、尤其是南亞國家財政壓力日益加重，同時貨幣貶值也推升進口成本。標普全球市場財智點名巴基斯坦、孟加拉和斯里蘭卡等南亞經濟體，最容易受到伊朗能源危機引發的負擔影響。

高盛也警告，「亞洲迄今韌性有多少是源於結構性因素，又有多少是不可持續的緩衝庫存下降所帶來？」

高盛分析師在4日發布的報告中預估，全球石油整體庫存已降至約八年來最低水準，部分地區和產品庫存枯竭速度和供應缺口，令人擔憂。

高盛指出， 庫存數據也「嚴重低估個別國家或產品短缺風險」，「雖然全球石油庫存（目前）尚未達到臨界水位，但單一國家或產品市場餘裕，未必能解決其他地方的短缺」，最直接的短缺風險依然是石化原料輕油、液化石油氣，以及歐洲和除中國以外的亞洲新興市場的航空燃油。

高盛對成品油供應和各國原油存量的評估指出，「南非、印度、泰國和台灣面臨油品匱乏風險較高」。

此外，雪佛龍（Chevron）董事長暨執行長沃斯也表示，由於荷莫茲海峽遭封鎖，全球原油實體供應將開始出現短缺，石油需求正隨供應縮減調整，各國經濟將開始萎縮，亞洲首當其衝，「需求必須根據供應調整，經濟勢必得放緩。」

他說，荷莫茲海峽封鎖的整體影響「可能不亞於1970年代」。當時在十年間發生的兩次重大供應中斷，曾重創全球經濟，迫使各國實施燃油配給，各地加油站也大排長龍。