卓揆：加碼中小微企補助

行政院長卓榮泰昨（5）日表示，已責請經濟部及勞動部，明年對中小微企業補助「一定加碼」，並正研擬將現行中小微企業多元振興方案入法，升級為「中小微企業轉型升級條例」，透過法規、預算雙軌並進，支持中小微企業轉型。

卓榮泰昨日參訪千里眼精密部件公司時強調，未來政府將全面提升對中小微企業補助，期盼中小微企業與政府站在同一陣線，努力走向國家與產業轉型之路。

卓榮泰指出，2024年賴清德總統上任後，經濟部提出「中小微企業多元振興發展計畫」，2025年投入103億元、今年投入109億元，明年將全面重新檢視。

在法制面，卓榮泰已指示經濟部與勞動部，整合現行各項振興措施，建立完整法制架構，推動制定「中小微企業轉型升級條例」，涵蓋人才培訓、研發補助、市場拓展、普惠金融與租稅優惠等工具，提供企業明確依循方向。

他強調，大型企業可發揮「以大帶小」效應，但中小微企業才是產業體系根基，唯有整體同步提升，國家經濟方能穩健發展。

在政策推動上，卓榮泰指出，將採「法規＋預算」雙軌並進，確保轉型升級所需的通路、市場、人才、金融與租稅等資源全面到位。

卓榮泰表示，政府長期目標是讓台灣由「使用者」轉型為「解決方案提供者」，在國際市場提出具體解方。過去中小微企業對政府存有距離感，但當前政府角色已轉變，將與企業站在同一陣線，共同推動產業轉型升級。