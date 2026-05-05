前經長王美花：油氣凍漲有其政治考量 但不能叫中油承擔虧損

綠電2026年發電占比達20％的目標跳票，任內配合前總統蔡英文推動能源轉型的前經長王美花今天表示，在法規的限制下，再生能源的困難度會越來愈高，但還是「一定要做」。另外，中東戰爭導致能源價格大漲，但國內能源價格凍漲，王美花說，國際能源處於高價位但國內能源價格不漲，有其政治考量，但不能叫中油承擔虧損。

王美花應邀出席2026電力能源論壇並分享意見，她說，在法規加大限制下，再生能源、低碳電力開發的困難度會愈來愈高，但還是一定要做，因為地球實在被蹂躪得太厲害。

王美花指出，台灣的政府就是超級照顧人民，不漲電價、不漲油價，也不漲LNG價格，全部由中油吸收，但中東能源供應來源受阻一定會持續一段時間，即使荷莫茲海峽恢復航運，但相關能源設備受損，因此不論是油價還是天然氣價，都會維持在高水位，若不反應成本調漲國內油氣售價，而是要求中油吸收，中油也需要有政府的支持。

她說，為台電向立法院爭取預算支持，不論是1000億元還是2000億元，立法院一毛不給，「完全用政解決這個問題」，上游的水電價若調漲，會馬上反應到民生，因此不漲價有其政治考慮，但有政治考慮也不能讓這家公司虧錢。