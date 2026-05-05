被外媒點名油品匱乏風險高 經濟部：國內原油存量均高90天

綠電2026年發電占比達20％的目標跳票，任內配合前總統蔡英文推動能源轉型的前經長王美花今天表示，在法規的限制下，再生能源的困難度會越來愈高，但還是「一定要做」。另外，中東戰爭導致能源價格大漲，但國內

2026-05-05 20:16