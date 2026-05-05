快訊

北市宣布大都更時代新規 工地要有「防鼠報告」才能開工

台指期夜盤近90度直衝再創高 各專家這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

前經長王美花透露：2018年台積電就說要建1奈米廠

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
前經長王美花透露，台積電2018年就跟政府說要建1奈米廠，他還疑惑真的假的，因為當時3奈米廠計畫才剛過，但經濟部同仁告訴他，根據過去合作經驗，台積電說要做的都會做。記者陳儷方／攝影
前經長王美花透露，台積電2018年就跟政府說要建1奈米廠，他還疑惑真的假的，因為當時3奈米廠計畫才剛過，但經濟部同仁告訴他，根據過去合作經驗，台積電說要做的都會做。記者陳儷方／攝影

經濟部前部長王美花今天透露，2018年台積電還在3奈米擴廠時，就已預先告訴政府未來設廠藍圖：2奈米及1奈米，原來台積電早在8年前就已規畫到1奈米設廠計畫，提前預告每一個技術節點需要多少電力。

王美花應邀出席2026電力能源論壇並分享意見，他說，經濟部要去計算能源供給，包括再生能源及零碳電力，以及電力供給是否充足，蔡英文總統上任後，美中貿易戰促使台商回台投資，增加許多電力需求。

當時台積電已積極規劃蓋廠，2018年時3奈米投資計畫才剛通過，但台積電已同時就向政府提出要2奈米、1奈米等多座新廠需求，他一度納悶，現在在做3奈米就說規畫要做1奈米，是真的假的？同仁告訴他，跟台積電合作這麼久，台積電說要發展的項目，到目前為止都有做。

王美花表示，台積電會預先告訴經濟部，每一個技術節電需要多少電力，讓台電有預先準備的時間。以前1年增加電力需求是40萬瓩，但現在1年預估要增加100萬瓩，核三廠1號機2號機各近100萬瓩，等於核三1號機只能給4個台積電廠使用，經濟部跟台電都非努力地準備發電機組。

不只台積電，南亞科、美光、日月光對電力都有很大的需求。日月光甚至還跟王美花拜託，台電的電網可否拉快一點。

王美花回憶，要在台中蓋電廠，「台中市政府的都市計畫就拖了1年多」，「他要我王美花出一個證明說供水供電沒問題，他才要放行」，但都市計畫是沒在審水電。她也透露，最幫忙的是高雄市政府，只要理性溝通就能理解，包括電廠，及LNG接收站、儲槽。

王美花表示，現在大家都認同台積電的重要性，會支持給台積電水跟電，台積電及其供應鏈越來越大，形成台灣經濟發展的樣貌。

根據政府的規劃，2032年以前供電都沒問題，王美花說，那是因為政府過幾年做了很多的電力規畫，且這些規畫一定要實現才行，需要地方政府及利害關係人更多的配合；現在比較危險的是，台積電的建廠速度比以前更快，台電背負更多供電量與時間的壓力。

王美花 台積電 經濟部

延伸閱讀

核三何時採購燃料棒？台電董座：要先過兩關 不是說買就買

台積電重返龍潭園區 供應鏈透露將鎖定CoPoS先進封裝

台積電（2330）龍科三期復活？他看好「壯大產業鍊」：漢唐、帆宣受惠

好讀周報／傑出女科學家新秀獎得主 棄台積電工程師擁抱夢想

相關新聞

前經長王美花：油氣凍漲有其政治考量 但不能叫中油承擔虧損

綠電2026年發電占比達20％的目標跳票，任內配合前總統蔡英文推動能源轉型的前經長王美花今天表示，在法規的限制下，再生能源的困難度會越來愈高，但還是「一定要做」。另外，中東戰爭導致能源價格大漲，但國內

被外媒點名油品匱乏風險高 經濟部：國內原油存量均高90天

外媒報導，美伊戰爭導致全球原油和成品油庫存正加速下滑，並點名台灣面臨油品匱乏的風險較高。經濟部回應表示，目前油氣安全存量天數高於法規，石油有90日、天然氣11日的存量，國內油氣供應無虞。

前經長王美花透露：2018年台積電就說要建1奈米廠

經濟部前部長王美花今天透露，2018年台積電還在3奈米擴廠時，就已預先告訴政府未來設廠藍圖：2奈米及1奈米，原來台積電早在8年前就已規畫到1奈米設廠計畫，提前預告每一個技術節點需要多少電力。

普發1萬元順利發放 數發部揭背後優化系統設計「眉角」

「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元政策，一般民眾領取已於4月30日截止。數位發展部（以下稱數發部）5日表示，本次共有903萬819位民眾透過線上登記完成領取，占整體領取人數38.7%，整體發放過程順

核電重啟與原廠談買燃料棒？台電董座：核燃料不是現貨，沒有那麼簡單

台電核三廠5月進行自主安全檢查，傳出台電與原廠西屋洽談燃料採購。台電董事長曾文生5日受訪表示，核燃料棒不是現貨市場可買到的燃煤或天然氣，或是到路邊加油站那麼簡單；其設計製造「一定會跟原廠有一些討論」，

陳時中提證交稅補充健保費 審計長反對

政委陳時中先前提議把證交稅的一部分挪來補充健保費，但有學者認為違反《財政紀律法》第七條，引發各界討論。審計部審計長陳瑞敏表示，他希望維持證交稅還是統收統支，因為這是維持財政紀律。對於立委詢問「審計長反

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。