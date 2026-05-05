前經長王美花透露：2018年台積電就說要建1奈米廠

經濟部前部長王美花今天透露，2018年台積電還在3奈米擴廠時，就已預先告訴政府未來設廠藍圖：2奈米及1奈米，原來台積電早在8年前就已規畫到1奈米設廠計畫，提前預告每一個技術節點需要多少電力。

王美花應邀出席2026電力能源論壇並分享意見，他說，經濟部要去計算能源供給，包括再生能源及零碳電力，以及電力供給是否充足，蔡英文總統上任後，美中貿易戰促使台商回台投資，增加許多電力需求。

當時台積電已積極規劃蓋廠，2018年時3奈米投資計畫才剛通過，但台積電已同時就向政府提出要2奈米、1奈米等多座新廠需求，他一度納悶，現在在做3奈米就說規畫要做1奈米，是真的假的？同仁告訴他，跟台積電合作這麼久，台積電說要發展的項目，到目前為止都有做。

王美花表示，台積電會預先告訴經濟部，每一個技術節電需要多少電力，讓台電有預先準備的時間。以前1年增加電力需求是40萬瓩，但現在1年預估要增加100萬瓩，核三廠1號機2號機各近100萬瓩，等於核三1號機只能給4個台積電廠使用，經濟部跟台電都非努力地準備發電機組。

不只台積電，南亞科、美光、日月光對電力都有很大的需求。日月光甚至還跟王美花拜託，台電的電網可否拉快一點。

王美花回憶，要在台中蓋電廠，「台中市政府的都市計畫就拖了1年多」，「他要我王美花出一個證明說供水供電沒問題，他才要放行」，但都市計畫是沒在審水電。她也透露，最幫忙的是高雄市政府，只要理性溝通就能理解，包括電廠，及LNG接收站、儲槽。

王美花表示，現在大家都認同台積電的重要性，會支持給台積電水跟電，台積電及其供應鏈越來越大，形成台灣經濟發展的樣貌。

根據政府的規劃，2032年以前供電都沒問題，王美花說，那是因為政府過幾年做了很多的電力規畫，且這些規畫一定要實現才行，需要地方政府及利害關係人更多的配合；現在比較危險的是，台積電的建廠速度比以前更快，台電背負更多供電量與時間的壓力。