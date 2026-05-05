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外媒指台灣油品匱乏風險高？經濟部：供應無虞、冬季儲運計畫規劃中
外媒報導指出受伊朗戰爭影響，全球原油和成品油庫存正加速下滑，並點名台灣面臨油品匱乏的風險較高，對此，經濟部5日回應，石油公司持續緊急採購現貨油氣源，所以開戰以來安全存量也始終維持在法規標準以上，價格方面也保持穩定，目前同時也在規劃冬天的儲運計畫，確保油氣供應穩定。
經濟部表示，經濟部自中東衝突後，第一時間每日召開應變會議討論應變措施，持續掌握國內油品安全存量天數與國際資訊，確保油氣供應穩定。目前油氣安全存量天數高於法規（石油90日、天然氣11日），國內油氣供應無虞。
經濟部表示，另因應荷莫茲海峽航道封鎖，石油公司均已全面盤點受影響船班並安排船期調度，短期受影響油氣船隻已有替代來源，石油公司持續緊急採購現貨油氣源，所以開戰以來安全存量也始終維持在法規標準以上，價格方面也保持穩定，目前同時也在規劃冬天的儲運計畫，確保油氣供應穩定。
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