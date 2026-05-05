電子零組件業獲利稱冠 去年營業利益2.17兆年增逾4成

受惠於人工智慧（AI）浪潮，114年上市櫃公司個體營收淨額年增9.5%、營業利益年成長達31.9%，其中，資訊電子產業為驅動製造業營收成長主要動能，又以電子零組件業營業利益新台幣2兆1713億元及營業利益率29.7%，獲利表現高居各產業別之首。

經濟部統計處整理證交所今年4月1日發布的個體財報，以110年起每年均有公布財報的公司為對象（不含KY股、TDR、銀行、保險、證券、金控等），計有1757家。

經濟部統計處今天公布「114年上市櫃公司營收、營業利益、營業利益率」，去年上市櫃公司個體營收淨額27兆1802億元，年增9.5%；營業利益3兆2559億元，年增31.9%。

經濟部表示，在上市櫃公司中，製造業者計1191家，占整體上市櫃公司67.8%，且占營收規模逾8成，其中又以資訊電子產業做為推動製造業營收成長的主要動能。

數據顯示，去年製造業上市櫃公司營收淨額達22兆5341億元，年增逾1成。其中，電腦電子產品及光學製品業營收10兆9058億元，年增12%；電子零組件業營收7兆3218億元，年增19.6%，兩者合計占製造業營收比重達8成，並貢獻製造業營收成長約11.7個百分點，成為主要支撐來源。

獲利表現方面，製造業營業利益達2兆7772億元，年增39.2%，營業利益率12.3%，較前一年提升2.5個百分點。其中電子零組件業表現最為突出，營業利益達2兆1713億元，年增44.7%，營業利益率達29.7%，均居各產業之冠；相較之下，化學材料及肥料業由盈轉虧，營業利益為負64億元，營業利益率降至負0.9%。

觀察非製造業部分，經濟部表示，在上市櫃公司中，非製造業者計566家，占整體上市櫃公司32.2%，且占營收規模17.1%。

非製造業上市櫃公司去年營收淨額為4兆6461億元，年增3.8%。其中批發及零售業達2兆3350億元，占非製造業營收逾5成，年增5.5%，主要受惠新興科技應用擴展，帶動晶片及記憶體通路需求成長。

出版影音及資通訊業則因企業對雲端運算與資安需求提升，營收年增3.8%；運輸及倉儲業則受運價自高點回落影響，年減2.6%。

獲利方面，非製造業營業利益為4787億元，年增1.1%，營業利益率10.3%，較前一年略減0.3個百分點。其中運輸及倉儲業營業利益1111億元居各業之首，但因貨櫃運價下跌，年減8.8%，營業利益率降至15.3%。

統計處表示，排名前50大公司營收占整體上市櫃公司逾7成，較110年提升1.9個百分點，年增11.9%，顯示大型企業成長動能較為強勁。